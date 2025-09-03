Rewolucja w kadrze na mecz Polska - Holandia?! Te słowa mówią wszystko

Jedną z największych bolączek reprezentacji Polski od lat jest lewa obrona. W ostatnim czasie sił na tej pozycji próbowali Artur Jędrzejczyk, Bartosz Bereszyński czy Arkadiusz Reca. Na kogo na lewej defensywie podczas meczu z Holandią postawi Jan Urban? Niektórzy twierdzą, że powinien to być Jakub Kiwior. Inny pomysł miał z kolei Tomasz Hajto. - Z lewej bym dał Pawła Wszołka Dałby radę, dałby radę. Doświadczony piłkarz, przede wszystkim wybiegany - podkreślał Hajto na antenie "Prawdy Futbolu".

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Marek Koźmiński ma pomysł na lewą obronę w meczu z Holandią. Na tego piłkarza by postawił

Jeszcze inne zdanie w sprawie wyraził Marek Koźmiński. - Z Holandią z założenia powinniśmy być bardziej 'przykryci' i szukać naszej szansy w kontratakach, a z Finami będziemy więcej kreowali, więc obie jedenastki Polaków mogą się różnić - zaznaczył na wstępie rozmowy z Kanałem Sportowym, a następnie przeszedł już do kwestii lewej obrony w najbliższym meczu. Kto powinien dostać na niej szansę? Pomysł Koźmińskiego może zaskoczyć. - W pierwszym meczu boczny obrońca powinien być bardzo wybiegany, bo Holendrzy mają szybkich zawodników na skrzydłach. I dlatego rozważyłbym na lewej obronie Nicolę Zalewskiego - wypalił, po czym uargumentował wybór.

- Wiem, że Janek Urban widzi go raczej na skrzydle bliżej bramki przeciwnika, ale z Holandią mogłaby nam się przydać szybkość Zalewskiego w pojedynkach z rywalami i w naszych kontratakach. Nicola rozegrał wiele meczów na lewym wahadle, więc biegał w podobnych sektorach boiska, co lewi obrońcy. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że zdarzają mu się błędy w defensywie, ale trochę szkoda tam wystawić Jakuba Kiwiora - dodawał. Zdaniem Koźmińskiego, piłkarz FC Porto powinien pozostać na środku defensywy.

Zobacz też: Mourinho może okryć się hańbą. Tam jeszcze nie pracował. "Jest gotowy".

Kluczowe spotkanie dla reprezentacji Polski

Czy Urban posłucha Koźmińskiego? Tego dowiemy się już w czwartek 4 września, mniej więcej na godzinę przed meczem z Holandią. Wtedy powinien pojawić się wyjściowy skład. Spotkanie zaplanowano na godzinę 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Polacy muszą zrobić wszystko, by wywalczyć punkty w nadchodzącym meczu. W innym przypadku mogą znacząco utrudnić sobie drogę do awansu na mistrzostwa świata 2026. Obecnie zajmują trzecią lokatę w grupie, a tylko dwie pierwsze ekipy mają szansę na grę na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU