Media: To tam pojawi się Karol Nawrocki w niedzielę. Wszyscy na to czekali

Reprezentacja Polski we wrześniu rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata, które w przyszłym roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Biało-Czerwoni najpierw zagrają na wyjeździe z Holandią (4 września), a następnie u siebie z Finlandią (7 września). Podczas tego drugiego spotkania kadrę z wysokości trybun ma wspierać sam prezydent.

Plan Nawrockiego. Media ujawniają

"Najpierw wizyta w Białym Domu i spotkanie z Donaldem Trumpem, potem podróż do Watykanu, a w niedzielę wyprawa do Chorzowa" - zapowiada "Przegląd Sportowy", według którego nieoficjalnych informacji Karol Nawrocki będzie towarzyszyć Cezaremu Kuleszy podczas meczu Polski z Finlandią na stadionie w Chorzowie.

Nie byłaby to niespodzianka. Prezydent nie ukrywa tego, że jest wielkim kibicem piłkarskim. Jego ulubionym klubem jest Lechia Gdańsk i już kilka dni po zaprzysiężeniu pojawił się na gdańskim stadionie, dopingując zespół Johna Carvera w ligowym spotkaniu z Lechią Gdańsk (3:3).

Fani przygotowali wówczas specjalny transparent i ciepło przywitali głowę państwa. Czy podczas meczu reprezentacji również zostanie pozdrowiony? Kibice liczą na to, że w tym spotkaniu Biało-Czerwoni zrewanżują się za czerwcową porażkę (1:2). Najpierw Polacy zagrają jednak na wyjeździe z Holandią.

Polacy, którzy przed wylotem do Rotterdamu wybrali się do katowickiego Spodka, by dopingować koszykarską kadrę. Na meczu z Francją kibicowali Mateuszowi Ponitce i spółce. Kapitanowie obu drużyn - Robert Lewandowski i wspomniany Ponitka - wymienili nawet kilka słów. Ich spotkanie relacjonował redaktor naczelny Sport.pl i korespondent naszego portalu podczas trwającego EuroBasketu Łukasz Cegliński.

"Mateusz Ponitka podszedł do Jordana Loyda dziękując mu za wielką walkę. Igor Milicić podziękował sędziom, a potem poszedł uścisnąć dłoń Robertowi Lewandowskiemu i Piotrowi Zielińskiemu. Po chwili dołączyli do niego wszyscy koszykarze - Mateusz Ponitka przybił piątkę z "Lewym" oraz z jego kolegami z reprezentacji, za kapitanem poszli pozostali gracze. Chwilę później obie reprezentacje zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie i rozmawiali na środku parkietu. Spodek, jeszcze kwadrans wcześniej gorący i rozśpiewany, pustoszał. Polacy pięknie walczyli z Francją, ale przegrali 76:83. Z bilansem 3-1 zajmują w tej chwili drugie miejsce w grupie EuroBasketu" - pisał.

