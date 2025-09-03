Obrońca Holandii nie certolił się ws. Lewandowskiego. "Szkoda, że zagra"

Reprezentacja Polski już w czwartek rozegra pierwszy mecz za kadencji Jana Urbana. Jej rywalem będzie Holandia, a obrońca tej drużyny Jan Paul van Hecke w wywiadzie dla voetbalzone.nl odniósł się do postaci wracającego do drużyny narodowej Roberta Lewandowskiego. Dla obrońcy Brighton może być to pierwszy mecz w karierze, w którym zagra przeciwko napastnikowi Barcelony.

Obrońca Holandii mówi wprost. "Musimy uważać"

- Z jednej strony można powiedzieć, że szkoda, że zagra, ale z drugiej strony to też wspaniałe - powiedział van Hecke. - Znów zagrasz przeciwko czołowemu napastnikowi, więc naprawdę nie mogę się tego doczekać. Musimy uważać na jego umiejętności, ale to dobre wyzwanie - dodał.

Obrońca Brighton & Hove Albion nie jest doświadczonym elementem swojej reprezentacji. Rozegrał dla niej dopiero pięć spotkań, a zadebiutował dopiero po ubiegłorocznym Euro. Jeśli zagra w czwartkowym meczu, to duet stoperów niechybnie stworzy z Virgilem van Dijkiem. Kapitan Liverpoolu i reprezentacji Holandii jak mało kto wie, jak wyglądają pojedynki z Lewandowskim. Zagrał przeciwko niemu trzy razy i trzy razy wychodził z takich starć zwycięsko. Dwukrotnie w meczach Polski z Holandią, a raz w starciu Liverpoolu z Bayernem.

Holendrzy przygotowują się do domowego starcia, które już w czwartek. A Lewandowski i spółka? We wtorek, dwa dni przed meczem z Holandią, pojawili się w katowickim Spodku, by dopingować koszykarską kadrą w starciu z Francją. Wywołali tym samym niemałe poruszenie. Lewandowski wziął udział w halftime show, zaś już po zakończonym spotkaniu miał okazję wymienić kilka słów z kapitanem kadry Igora Milicicia - Mateuszem Ponitką. O tym, co działo się po meczu pisał redaktor naczelny Sport.pl i korespondent naszego portalu na EuroBaskecie Łukasz Cegliński.

"Mateusz Ponitka podszedł do Jordana Loyda dziękując mu za wielką walkę. Igor Milicić podziękował sędziom, a potem poszedł uścisnąć dłoń Robertowi Lewandowskiemu i Piotrowi Zielińskiemu. Po chwili dołączyli do niego wszyscy koszykarze - Mateusz Ponitka przybił piątkę z "Lewym" oraz z jego kolegami z reprezentacji, za kapitanem poszli pozostali gracze. Chwilę później obie reprezentacje zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie i rozmawiali na środku parkietu. Spodek, jeszcze kwadrans wcześniej gorący i rozśpiewany, pustoszał. Polacy pięknie walczyli z Francją, ale przegrali 76:83. Z bilansem 3-1 zajmują w tej chwili drugie miejsce w grupie EuroBasketu" - czytamy w jego relacji.

Na kolejnym meczu nie będą mogli liczyć na wsparcie piłkarzy - co najwyżej telepatyczne. Podopieczni Jana Urbana w czasie spotkania koszykarzy z Belgami będą grali swój mecz z Holandią. W środę odbędą jeszcze oficjalny trening na Arenie Katowice, a po południu wylecą do Rotterdamu. O 19:45 selekcjoner i Sebastian Szymański spotkają się z dziennikarzami na oficjalnej konferencji prasowej, która odbędzie się na stadionie De Kuip w Rotterdamie.

