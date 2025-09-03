"Wygłupił się". Boniek wypalił ws. konfliktu Lewandowskiego z Probierzem

- Na pewno się nie uśmiechnąłem. Każda zmiana trenera w klubie czy reprezentacji to jest czyjaś porażka. Wypowiedziałem się na ten temat jakiś czas temu, nic więcej nie mam do dodania. Teraz chcemy się skupić na tym, co przed nami - tak Robert Lewandowski skomentował na konferencji prasowej rezygnację Michała Probierza ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. To, co wydarzyło się między nimi w czerwcu, jest jednym z wątków wrześniowego zgrupowania, na którym kadrę prowadzi już Jan Urban.

Zbigniew Boniek komentuje głośną sprawę Roberta Lewandowskiego i Michała Probierza

Probierz odebrał Lewandowskiemu kapitańską opaskę (trafiła do Piotra Zielińskiego), a sposób przekazania tej decyzji na tyle rozdrażnił napastnika, że zdecydował się on zrezygnować z drużyny narodowej do czasu zmiany szkoleniowca. To nastąpiło krótko po spotkaniu z Finlandią (1:2) w eliminacjach mistrzostw świata 2026, a po nominacji dla Urbana 37-latek wrócił i odzyskał opaskę.

Tamte wydarzenia dobitnie skomentował Zbigniew Boniek. - Probierz w czerwcu się wygłupił, zresztą poniósł tego konsekwencje. Nie jest trenerem dlatego, że przegrał z Finlandią, tylko za zrobienie w tej reprezentacji totalnego bałaganu - ocenił w programie "Futbol Totalny" w TVP Sport.

Były prezes PZPN mocno zakwestionował jedną decyzję 52-latka. - Uzgodnił z Lewandowskim, że piłkarz nie przyjedzie na mecz z Finlandią, czego zupełnie nie rozumiem. Lewandowski powinien przyjechać na spotkanie z Finami. Był zdrowy, w ostatnim meczu ligowym zdobył dwie bramki, a jego zmęczenie psychofizyczne jest takie samo jak wielu innych zawodników - wskazał.

Zbigniew Boniek wskazał, kto powinien być kapitanem reprezentacji Polski

Zdaniem Bońka to było przyczynkiem gigantycznego zamieszania, którego Probierz nie opanował. - Podjęli wspólnie taką decyzję, wypuścili komunikat, natomiast później Michał zaczął kręcić w tę i z powrotem. Były szalone decyzje, szalone wieczory - powiedział. I krótko podsumował całą sprawę. - Dopóki Robert gra w reprezentacji, jest naturalnym kapitanem tej drużyny. Jeżeli [...] skończy grać, to kapitanem będzie ktoś inny - zakończył.

Jeśli nie wydarzy się nic zaskakującego, to Robert Lewandowski wyprowadzi reprezentację Polski na boisko w czwartkowym meczu z Holandią w kwalifikacjach eliminacji mistrzostw świata 2026. Ale jego słowa z ostatniej konferencji prasowej mogą jeszcze wrócić na tapet.

"To był idealny moment, by postawić sprawę jasno i rzeczywiście w zupełności ją załatwić. Brak konkretu znów zostawia wątpliwości i może rodzić kolejne plotki. Zwłaszcza jeśli Polakom nie pójdzie w Rotterdamie. Wtedy pod lupę brany będzie każdy gest Lewandowskiego w kierunku kolegów z boiska i każdy gest kolegów z boiska w kierunku Lewandowskiego. Jakiekolwiek spięcie znów zrodzi pytania. Po poniedziałkowej konferencji trudno nie mieć poczucia, że Lewandowski już pierwszego dnia zgrupowania zmarnował dobrą okazję. Na razie na pełne oczyszczenie atmosfery wokół drużyny i w samym zespole" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl, który pytał kapitana o Michała Probierza i odebraną opaskę.