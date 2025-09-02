Urban namawiał wielki talent do gry dla Polski. Taką dostał odpowiedź

- Znam temat. Na razie w ogóle nie patrzę w tę stronę, bo najpierw musiałaby być decyzja ze strony zawodnika. Te kwestie po prostu trwają. To młody chłopak, perspektywiczny. Natomiast on już grał w młodzieżowych reprezentacjach Hiszpanii i był podstawowym zawodnikiem, więc może czekać na powołanie do reprezentacji U-21, która jest bardzo mocna i wielu zawodników dochodzi z niej do pierwszej kadry. Decyzja należy do niego. Wydaje mi się, że mamy wiele więcej innych nagłych problemów do rozwiązania - mówił Jan Urban o Yarku Gasiorowskim w wywiadzie dla Łączy nas Piłka.

Jan Urban skontaktował się z Yarkiem Gasiorowskim. Oto co usłyszał

Obrońca może reprezentować oba kraje (ojciec jest Polakiem, matka to Hiszpanka), lecz dotychczas grał tylko dla kraju, gdzie się szkolił i zaczął seniorską karierę (grał w Valencii). Mimo to polska strona postanowiła działać.

Kulisy sprawy odsłonił "Przegląd Sportowy" Onet. "PZPN z Urbanem na czele postanowili skontaktować się z Yarkiem Gąsiorowskim i zapytać wprost, czy byłby zainteresowany grą dla reprezentacji Polski" - czytamy. Jaka była odpowiedź? "Zawodnik postawił jednak sprawę jasno: chce reprezentować barwy hiszpańskie" - przekazano.

Yarek Gasiorowski woli kadrę Hiszpanii od Polski. "Jego gra nie robiła na mnie wrażenia"

Decyzja 20-latka nie jest bezpodstawna. Niedawno został on powołany na wrześniowe zgrupowanie hiszpańskiej kadry U-21, ponadto zaliczył dobre wejście do nowego klubu - latem zamienił Valencię na PSV, mistrza Holandii, gdzie od początku sezonu zagrał we wszystkich pięciu meczach (jeden gol oraz jedna asysta) i zdobył już krajowy superpuchar.

To pozwala mu marzyć o seniorskiej kadrze Hiszpanii, lecz tam miałby bardzo mocną konkurencję. - Kolejka do powołań do dorosłej reprezentacji jest bardzo długa. Jest Dean Huijsen, Pau Cubarsi, czy Robin Le Normand. A szczerze mówiąc, jego gra w Valencii nie robiła na mnie jakiegoś kolosalnego wrażenia - ocenił Marcin Gazda, komentator ligi hiszpańskiej, w rozmowie z "PS" Onet.

Na razie Yarek Gasiorowski ma otwartą drogę zarówno do hiszpańskiej kadry, jak i do reprezentacji Polski. Czas pokaże, jak potoczą się losy utalentowanego zawodnika, który dał klarowną odpowiedź Janowi Urbanowi. Ten obecnie skupia się na nadchodzącym meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią, zaplanowanym na czwartek 4 września.

