Koźmiński nie wytrzymał po decyzji Urbana. "Wygląda to kosmicznie głupio"

To będzie wyjątkowe zgrupowanie dla reprezentacji Polski. Po raz pierwszy zagra ona pod wodzą Jana Urbana. Czy stare rany kadry się zabliźniły? Marek Koźmiński, były reprezentant Polski i były wiceprezes PZPN, udzielił wywiadu, w którym odniósł się do spraw związanych z ostatnim zgrupowaniem. W czerwcu Robert Lewandowski stracił opaskę na rzecz Piotra Zielińskiego.

Koźmiński nie gryzł się w język. "To się w pale nie mieści"

- Odebranie mu opaski nie powinno się nawet wydarzyć. Był to wybryk jednej osoby. Decyzja Michała Probierza zrobiła tyle złego, że to się w pale nie mieści. Obserwowaliśmy sceny jak z filmu słynnego komika francuskiego, Louisa de Funesa. Ja nie widzę innego kapitana. Piotrek Zieliński? Nie. Jedyne nazwisko, które przychodzi mi do głowy, to Kamil Glik. Ale Kamila nie ma w reprezentacji - powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Koźmiński postanowił skomentować także powrót do kadry Kamila Grosickiego, który w czerwcu zagrał swój pożegnalny mecz w narodowych barwach. Jan Urban postanowił go jednak powołać, a kapitan Pogoni odpowiedział na wezwanie.

- Nie rozumiem tej decyzji. Zakładam, że w czerwcu tego roku Kamil chciał się pożegnać z drużyną narodową sam z siebie i nikt na siłę go do tego nie zmuszał, robił to chyba świadomie, prawda? Trzy miesiące temu oklaskiwał go cały stadion, a we wrześniu ponownie przyjeżdża na zgrupowanie. Wygląda to kosmicznie głupio. Mamy go teraz przywitać, a później znowu pożegnać? - dodał Koźmiński. Co więcej - decyzję o powrocie Grosickiego określił dosadny słowem "kuriozum".

Według Koźmińskiego skrzydłowy będzie wartościowy dla kadry w roli dżokera. Jak były reprezentant Polski zapatruje się na początek kadencji nowego selekcjonera? W tym miejscu można byłoby powiedzieć wprost: było trudno, a będzie tylko gorzej.

- Jan Urban ma chyba najtrudniejszy start spośród ostatnich trenerów, którzy prowadzili kadrę. Myślę, że on nie śpi po nocach i zastanawia się, jaki dobrać skład. Musi zmierzyć się z brakiem formy piłkarzy, z ich kłopotami w klubach, a do tego jeszcze posprzątać bałagan, który zastał po poprzedniku. To całe dziadostwo, które obserwowaliśmy w czerwcu - przyznał Koźmiński.

Reprezentacja Polski podczas wrześniowego zgrupowania rozegra dwa mecze. W czwartek 4 września na De Kuip w Rotterdamie zmierzy się z Holandią. Trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie podejmie Finlandię. Eksperci są zgodni - to w tym drugim spotkaniu Biało-Czerwoni mają większe szanse na zwycięstwo.

