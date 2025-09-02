Pilne wieści ws. meczu Polska - Holandia. Pierwszy taki przypadek

Holandia będzie pierwszym rywalem Polaków podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacji. Mecz będzie miał ogromne znaczenie w kontekście ewentualnego awansu na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Przy tej okazji na naszej ławce trenerskiej zadebiutuje nowy selekcjoner Jan Urban. Okazję na debiut będzie miał nie tylko on.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski o burzy z Probierzem! "Byłem zszokowany"

Znamy sędziego meczu Polska - Holandia. To dla niego pierwszy raz

We wtorek UEFA poinformowała, że głównym sędzią tego spotkania będzie Simone Sozza. Do tej pory 38-letni Włoch nie poprowadził ani jednego spotkania z udziałem naszej drużyny narodowej, ani reprezentacji Holandii. Wiadomo już także, że na liniach pomagać mu będą Daniele Bindoni i Giovanni Baccini. Arbitrem technicznym będzie natomiast Matteo Marchetti.

Dla wszystkich stron będzie to więc nowe doświadczenie. Nie jest to jednak pierwszy mecz Sozzy w tych eliminacjach do mundialu. W marcu tego roku sędziował on jeden mecz i to w naszej grupie. Chodzi o starcie Malta - Finlandia, wygrane przez Finów 1:0. W obecnym sezonie pracował już przy okazji eliminacji do Ligi Mistrzów czy Ligi Europy.

Sędziował awans Legii. Przyniesie szczęście z Holandią?

Dla głównego sędziego nie będzie to jednak pierwszy kontakt z polską drużyną. W sezonie 2023/24 to właśnie on poprowadził rewanżowy mecz Legii Warszawa z duńskim Midtjylland przy Łazienkowskiej. Zakończył on się remisem 1:1 i awansem Legii po serii rzutów karnych. Polscy fani mogą mieć zatem miłe skojarzenia.

Z ekipą Holandii Biało-Czerwoni zmierzą się zaś w czwartek 4 września o godz. 20:45 w Rotterdamie. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU