Pilne wieści ws. meczu Polska - Holandia. Pierwszy taki przypadek

Holandia będzie pierwszym rywalem Polaków podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacji. Mecz będzie miał ogromne znaczenie w kontekście ewentualnego awansu na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Przy tej okazji na naszej ławce trenerskiej zadebiutuje nowy selekcjoner Jan Urban. Okazję na debiut będzie miał nie tylko on.
We wtorek UEFA poinformowała, że głównym sędzią tego spotkania będzie Simone Sozza. Do tej pory 38-letni Włoch nie poprowadził ani jednego spotkania z udziałem naszej drużyny narodowej, ani reprezentacji Holandii. Wiadomo już także, że na liniach pomagać mu będą Daniele Bindoni i Giovanni Baccini. Arbitrem technicznym będzie natomiast Matteo Marchetti.
Dla wszystkich stron będzie to więc nowe doświadczenie. Nie jest to jednak pierwszy mecz Sozzy w tych eliminacjach do mundialu. W marcu tego roku sędziował on jeden mecz i to w naszej grupie. Chodzi o starcie Malta - Finlandia, wygrane przez Finów 1:0. W obecnym sezonie pracował już przy okazji eliminacji do Ligi Mistrzów czy Ligi Europy.
Dla głównego sędziego nie będzie to jednak pierwszy kontakt z polską drużyną. W sezonie 2023/24 to właśnie on poprowadził rewanżowy mecz Legii Warszawa z duńskim Midtjylland przy Łazienkowskiej. Zakończył on się remisem 1:1 i awansem Legii po serii rzutów karnych. Polscy fani mogą mieć zatem miłe skojarzenia.
Z ekipą Holandii Biało-Czerwoni zmierzą się zaś w czwartek 4 września o godz. 20:45 w Rotterdamie. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
