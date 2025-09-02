Polacy wydali wyrok ws. powrotu Lewandowskiego. Nie tego się spodziewał

W tym tygodniu reprezentacja Polski rozegra dwa kluczowe spotkania w kontekście awansu na mistrzostwa świata 2026. Najpierw zmierzy się z Holandią, a następnie z Finlandią. Na potknięcia pozwolić sobie już nie może. W drodze po zwycięstwo Biało-Czerwonych prowadzić będzie Robert Lewandowski, który wrócił do kadry po przerwie, został powołany przez Jana Urbana, a dodatkowo odzyskał opaskę kapitańską, którą w czerwcu odebrał mu ówczesny selekcjoner Michał Probierz.

REKLAMA

Zobacz wideo

- Od strony czysto emocjonalnej, początek był ciężkawy. Jednak wsparcie kibiców, które zobaczyłem, bardzo mi pomogło. Byłem zszokowany tą skalą wsparcia, pomogło mi to patrzeć na piłkę nożną przez inny pryzmat. Nie zapomnę tego - podkreślał Lewandowski na poniedziałkowej konferencji prasowej. Okazuje się jednak, że to, iż fani wspierali Polaka, nie koniecznie oznacza, że chcieli, by odzyskał opaskę kapitana.

Oto co internauci mieli do powiedzenia ws. oddania opaski kapitańskiej Lewandowskiemu. Piłkarz będzie zdziwiony

Świadczy o tym ankieta, jaką wśród czytelników przeprowadził portal WP. "Jak oceniasz powrót Roberta Lewandowskiego do roli kapitana reprezentacji?" - zapytano w sondzie. Do wyboru były dwa warianty - "dobrze" i "źle". Wyniki mogą zdziwić samego napastnika. Aż 55 procent głosujących z niespełna 32 tysięcy osób zaznaczyło odpowiedź negatywną, co oznacza, że większość jest niezadowolona z decyzji Urbana w sprawie opaski kapitańskiej.

Dość rozczarowany losem opaski kapitańskiej w kadrze był też Jan Tomaszewski. - Do selekcjonera należy decydujące słowo, ale dla mnie popełnił błąd. (...) Uważam, że w tych meczach eliminacyjnych do końca, Robert Lewandowski, najlepszy piłkarz polskiej piłki, nie zasłużył na to, by powrócić jako kapitan zespołu - podkreślał były reprezentant Polski w programie "Super Express Sport".

Zobacz też: To, co zrobił Lewandowski, wyraża więcej niż tysiąc słów. Wielka szkoda.

Afera z opaską kapitańską opanowana. Czas przemówić na boisku

Urban już zadecydował i w najbliższym czasie zdania nie zmieni. Nie chce wprowadzać niepotrzebnego zamieszania. Szczególnie że Polaków czekają dwa ważne mecze. A już widzieliśmy, jak afera z opaską może wpłynąć na kadrę. Przykład otrzymaliśmy w czerwcu. Teraz negatywnej atmosfery w kadrze i wokół niej być nie powinno. Pierwszy mecz podczas trwającego zgrupowania Biało-Czerwoni rozegrają już w najbliższy czwartek - rywalem będzie Holandia. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU