To się stało! Oto nowy klub Jakuba Kiwiora

W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski. W Katowicach nie pojawił się jeszcze Jakub Kiwior. Jan Urban, selekcjoner Biało-Czerwonych, wprost mówił, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że obrońca może zmienić jeszcze klub i do kolegów z kadry dołączy we wtorek. Niespodzianki nie było. Kiwior na zgrupowaniu pojawi się już nie jako zawodnik Arsenalu, a nowego klubu. Wszystko zostało już oficjalnie przedstawione.

Kiwior odchodzi z Arsenalu. To już pewne.

"Czekanie dobiegło końca. Jakub Kiwior jest zawodnikiem Smoków" - napisał oficjalny profil FC Porto na portalu X.

Portugalski gigant tym samym sfinalizował latem dwa transfery Polaków. Wcześniej zawodnikiem klubu z Estadio do Dragao został Jan Bednarek i od początku zbiera dobre recenzje. Kibice nazywają go nawet kapitanem bez opaski. Kto wie? Być może równie szybko znajdą idola w Kiwiorze.

