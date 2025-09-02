Robert Lewandowski wróci do Ekstraklasy? Wymowna reakcja

Dziś Lewandowski jest wielką gwiazdą futbolu i jednym z najlepszych napastników na świecie. Na szerokie wody wypływa jednak w Lechu Poznań, dla którego grał w latach 2008-2010. W 82 spotkaniach zdobył 42 bramki, a w drugim sezonie został królem strzelców polskiej ligi. Następnie przeniósł się do Borussii Dortmund, a reszta jest już historią.

Lewandowski zapytany o powrót do Ekstraklasy. Dyplomatyczna reakcja

Polak wciąż imponuje formą, gdyż w ubiegłym sezonie strzelił dla Barcelony 42 gole. Jednak jego kontrakt z klubem wygasa w czerwcu 2026 roku. Rocznikowo będzie miał wówczas 38 lat. Być może dlatego Jakub Kłyszejko z TVP Sport zadał mu pytanie, czy pod koniec kariery chciały powrócić na polskie podwórko. Zwłaszcza że poziom Ekstraklasy w ostatnich latach wzrósł, czego dowodem jest obecność czterech jej przedstawicieli w Lidze Konferencji.

- Na początek gratulacje dla wszystkich polskich zespołów, które grają w europejskich pucharach - rozpoczął Lewandowski. - Widać, że liga się rozwija, że idzie w dobrym kierunku. Oczywiście życzylibyśmy sobie, by któraś drużyna grała w Lidze Mistrzów, ale kto wie, czy jeśli za dwa-trzy lata, kiedy ten poziom dalej będzie utrzymywany, któraś z drużyn będzie grała tam albo w Lidze Europy. Czasami trzeba zacząć od czterech drużyn w Lidze Konferencji, później pójść do Ligi Europy, a może skończyć w Lidze Mistrzów. Trzymam kciuki, żeby z sezonu na sezon każdy z tych zespołów się rozwijał w europejskich pucharach.

- Na własnym podwórku widać, że też jest coraz trudniej. Inne drużyny mają apetyt na to, by ściągać coraz lepszych zawodników. Rozwijać się nie tylko pod aspektem sportowym, ale i zarządzania klubem. Życzę każdemu, kto prowadzi polski klub, żeby miał jak najwięcej dobrych wyborów transferowych. Żeby rozwijała się polska piłka, akademie i trenerzy, którzy uczą tę młodzież. To może pomóc polskiej piłce się rozwijać - zakończył Lewandowski.

Polak uniknął więc części pytania dotyczącej powrotu do Ekstraklasy. Trudno jednak nie przypuszczać, że nie zrobił tego celowo, zapewne nie chcąc dobitnie wyjaśniać, że obecnie taka operacja jest poza zasięgiem finansowym wszystkich polskich klubów.

