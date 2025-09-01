Lewandowski nawet się nie zawahał. Tak podsumował transfer Bułki do Arabii

Saudi Pro League co roku kusi i ściąga nie tylko piłkarzy, którzy najlepsze lata mają już za sobą, ale również zawodników w sile wieku. Jednym z nich okazał się właśnie Marcin Bułka. 26-latek był na celowniku m.in. Sunderlandu, a mimo tego zdecydował się na transfer do Neom SC. A więc drużyny, która ma potężne możliwości finansowe, ale, porównując ją do Al-Nassr czy Al-Hilal, niewielki potencjał sportowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Lewandowski jasno o Bułce oraz lidze arabskiej

W Neom SC polski bramkarz otrzymał oczywiście kosmiczny kontrakt. Na jego bazie będzie zarabiał 10 milionów euro za sezon, czyli ponad 42 miliony złotych. Media spekulują, że w przyszłości do Bułki w Arabii dołączy kolejny reprezentant Polski. Nie jest bowiem tajemnicą, że Lewandowski również wzbudza zainteresowanie klubów z Bliskiego Wschodu.

Podczas piątkowej konferencji prasowej najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski otrzymał pytanie o oferty, jakie otrzymał z Arabii, a także osobę Marcina Bułki. Co odpowiedział zawodnik FC Barcelony?

- Przede wszystkim nie można porównywać jednego zawodnika do drugiego. I tak samo mojej osoby do Marcina Bułki. Jeśli rozmawiamy o lidze arabskiej - to nie jest to słaba liga. Widzieliśmy to na Klubowych Mistrzostwach Świata. To liga, która się rozwija. I ja nie oceniam nigdy piłkarza, który zdecydował się w niej grać. Z Marcinem rozmawiałem na ten temat - zdradził Lewy.

ZOBACZ TEŻ: Lewandowski wysiadł z czarnego mercedesa i się zaczęło. Tak przywitali go Polacy

- To też inna pozycja na boisku - kontynuował utytułowany napastnik. - Trening bramkarzy inaczej wygląda. Inaczej można też ich oceniać, przez to gdzie grają, jak grają. Ale koniec końców (Marcin) podjął taką decyzję. I on uważa, że słuszną. Więc czemu nie? Trener potem decyduje, kogo powołuje. Natomiast jeśli chodzi o ligę, to uważam, że nie jest ona słaba. Widzimy, jak się zmienia, w którym kierunku idzie. A co do moich propozycji: to nie można porównywać jednego piłkarza do drugiego. Każdy jest w innej sytuacji i inaczej podchodzi do danej oferty. Ale też ma inną sytuację życiową. I ona wpływa na to, do którego klubu i kraju pójdzie - podsumował 37-latek.

W najbliższym reprezentacja Polski rozegra dwa kluczowe spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata. 4 września piłkarze Jana Urbana zmierzą się z Holandią, a 7 września z Finlandią.