Oto co Grosicki powiedział po przyjeździe na zgrupowanie. Króciutko

- Powiedziałem Kamilowi, że będę go obserwował tak, jak innych zawodników i jeśli będziemy z całym sztabem uważali, że Kamil tej reprezentacji może dać bardzo dobre 45 minut, 30 minut, to też jest niesamowicie ważne, żeby taki zawodnik był. Czy tak się stanie? Dzisiaj, nie wiem, ale może tak być - zapowiadał w połowie sierpnia Jan Urban. Tak odniósł się do ewentualnego powrotu Kamila Grosickiego do kadry. Jeszcze w czerwcu skrzydłowy Pogoni Szczecin zapowiedział, że kończy karierę reprezentacyjną, odbyło się nawet oficjalne pożegnanie, ale po zwolnieniu Michała Probierza z funkcji selekcjonera, piłkarz zadeklarował chęć powrotu. I ten stał się faktem. Urban powołał Grosickiego na wrześniowe zgrupowanie.

Kamil Grosicki wrócił do kadry. Oto co miał do powiedzenia

W poniedziałek kadrowicze pojawili się pod jednym z katowickich hoteli, by rozpocząć zgrupowanie. W ich gronie znalazł się 95-krotny reprezentant Polski. Nic więc dziwnego, że kibice i dziennikarze mieli do niego mnóstwo pytań. - Grosik, jak się czujesz jako debiutant reprezentacji? - zapytał dość żartobliwie jeden z nich.

- No stres... - skwitował krótko piłkarz. Ale to nie był koniec. - Kamil, wkupne będzie do zespołu? - rzuciła inna osoba z otoczenia. - Nie czas na wkupne - zaznaczył od razu Grosicki, po czym podkreślił, co jest jego priorytetem. - Tu trzeba się do roboty wziąć, punkty trzeba zdobyć. (...) Przyjeżdżam z taką samą energią, jak dwa miesiące temu... - dodawał.

Kluczowe mecze dla reprezentacji Polski

Teraz przed Grosickim i kadrą dwa ważne mecze. Już w najbliższy czwartek Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią, a trzy dni później z Finlandią. Będą to dwa spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Jeśli Polska chce awansować, to na potknięcia pozwolić sobie nie może. Obecnie zajmuje trzecią lokatę w grupie, a ta nie daje awansu. Należy zająć dwie pierwsze pozycje - lider dostanie się na imprezę w USA, Kanadzie i Meksyku bezpośrednio, a wicelider zagra w barażach.

