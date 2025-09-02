Hajto się nie certoli. Nagle wypalił o Lewandowskim. "Potrzebuje bata"

Reprezentacja Polski wciąż ma szansę, by zagrać na mistrzostwach świata 2026, czy to awansując bezpośrednio, czy poprzez baraże. Jeśli jednak chce osiągnąć cel, to na kolejne wpadki pozwolić sobie nie może. Musi w końcu zacząć grać lepiej, piłkarze muszą wykazać się większym porozumieniem na murawie, by nie tracić łatwo piłek i okazji. Duże wyzwanie stoi więc przed Janem Urbanem, nowym selekcjonerem. A jak to osiągnąć? Jak sprawić, by zawodnicy zaczęli grać lepiej w kadrze, w tym Robert Lewandowski, który od jakiegoś czasu nie zachwyca formą w drużynie narodowej?

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Tomasz Hajto mówi wprost. "Robert nie potrzebuje głaskania"

Odpowiedzi na to pytanie próbował udzielić Tomasz Hajto na kanale "Prawda Futbolu". Na wstępie wskazał wprost, dlaczego jego zdaniem napastnik FC Barcelony jest piłkarzem klasy światowej i gra dobrze w klubie. - Dlatego że takie zasady były w Dortmundzie, takie zasady były w Bayernie i dlatego, że takie zasady są u Flicka. Robert potrzebuje bata, żeby być dobrym - wypalił Hajto. - Robert nie potrzebuje głaskania, bo potrzebuje nowych wyzwań, nowej motywacji - zaznaczał.

- Nie wiem, czy Janek Urban to jest człowiek, który... [będzie posługiwał się batem, przyp. red.]. - wtrącił się Roman Kołtoń. - No to polegnie, co ci mam mówić - skontrował od razu Hajto. Jego zdaniem selekcjoner musi mieć nieco twardszą rękę. - Jeżeli nie wprowadzi dekalogu i nie wprowadzi takich reguł, to maniana tu nie pomoże. Maniana już się rozmyła w reprezentacji. Maniana to była za trenera Nawałki we Francji, która też po wyjściu z grupy się rozmyła. I od tego czasu my się skrobiemy cały czas po plecach, coraz ciężej mamy gdzieś awansować, coraz większe mamy problemy, bo coraz więcej na reprezentacji jest luzu - spuentował Hajto.

Zobacz też: Katastrofa Zielińskiego w Interze. "Nie ma logicznego wytłumaczenia".

Lewandowski znów w biało-czerwonych barwach

Robert Lewandowski wraca do kadry po przerwie. Zrezygnował z ostatniego zgrupowania z powodu zmęczenia, aczkolwiek w międzyczasie wybuchł konflikt z Michałem Probierzem. Ówczesny selekcjoner odebrał mu opaskę kapitańską, a napastnik zagroził, że dopóki ten trener będzie na ławce, on w kadrze nie zagra. Na stanowisku szkoleniowca ostatecznie doszło do zmiany i Lewandowski został powołany, a także odzyskał opaskę kapitana.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU