To największy problem reprezentacji Polski. Hajto znalazł sensacyjne rozwiązanie

W miniony piątek Jan Urban ogłosił powołania na wrześniowe zgrupowanie. Pojawiło się kilku debiutantów czy też kilka dość nieoczekiwanych nazwisk. Selekcjoner będzie miał bardzo mało czasu, by poukładać grę drużyny, bo już w najbliższy czwartek czeka go pierwszy sprawdzian na ławce - mecz z Holandią. Eksperci alarmują, że jednym z największych problemów kadry jest lewa obrona. Nominalnych lewych defensorów jest jak na lekarstwo. Na kogo powinien więc postawić Urban?

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Tomasz Hajto już wie. To on powinien zagrać na lewej obronie. "Z lewej dałbyś go?"

Głos w sprawie tej pozycji w reprezentacji zabrał Tomasz Hajto. Były kadrowicz wskazał, komu dałby szansę spośród powołanych na mecz z Holandią. Wybór nie był oczywisty i mocno zaskoczył. - Kiwior, Bednarek, Cash. Z lewej bym dał Wszołka [Paweł Wszołek, piłkarz Legii Warszawa, przyp. red.] - wypalił, analizując defensywę Polski, a nagranie z jego wypowiedzią opublikowano na TikToku "Prawdy Futbolu". - Z lewej Wszołka dałbyś? - upewniał się zaskoczony Roman Kołtoń. W końcu zawodnik Legii gra zazwyczaj na prawej obronie.

- Dałby radę, dałby radę - zapewniał Hajto i podał kilka argumentów. - Doświadczony piłkarz, przede wszystkim wybiegany. Dałby radę. My musimy grać takim Howedesem z Niemiec. (...) Będzie łamał do środka tą prawą nogą. Musisz zaadaptować się do jakiejś sytuacji. Musisz ratować. Jak mamy tam problem, to musisz wyjść i grać - podkreślał były kadrowicz i przytoczył przykład jednego piłkarza z przeszłości, który zagrał na zupełnie innej pozycji i w innej formacji niż zazwyczaj.

- Przypomnę, że Perisić, który jest potencjalnym napastnikiem, zagrał w reprezentacji dwa mecze na lewej obronie. I on powiedział: "Dla reprezentacji zagram, gdzie mi każe trener" - podkreślał. - Albo my mamy jaja za przeproszenie i mówię: "Dobra, trenerze, wyjdę. Oglądałem wiele meczów, wiem, jak tam się zachować, bo gram na prawej obronie. Stanę na głowie, żeby taktycznie Panu tą stronę zamknąć" - spuentował Hajto.

Zobacz też: Usłyszeli nazwisko: "Szczęsny" i aż zdębieli. "To niemożliwe".

Gorący czas dla reprezentacji Polski

Czy Urban posłucha byłego kadrowicza i faktycznie postawi na Wszołka na lewej obronie? O tym przekonamy się w najbliższych dniach. 4 września Polska zagra na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później podejmie u siebie Finlandię. Oba mecze zostaną rozegrane w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A już w poniedziałek na kibiców i dziennikarzy czeka konferencja prasowa selekcjonera i kapitana kadry, która otworzy zgrupowanie. Początek o godzinie 17:45.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU