Oto brutalne konsekwencje sytuacji w polskiej kadrze. To zaboli PZPN

Kacper Sosnowski
Wszystko wskazuje na to, że to starcie z Finlandią będzie dla Polski najważniejszym spotkaniem eliminacji do mistrzostw świata w 2026. Mecz, który może przybliżyć jedną z drużyn do pozycji dającej awans, odbędzie się 7 września w Chorzowie. Czy debiut Jana Urbana i powrót do kadry Roberta Lewandowskiego obejrzy komplet kibiców? Mało prawdopodobne.
Robert Lewandowski
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

To, co wydarzy się w 7 września na chorzowskim Superauto.pl Stadionie Śląskim, będzie zapewne kluczowe dla rozstrzygnięć w grupie G eliminacji MŚ, w której grają Polacy. Na czele stawki są Finowie. Rozegrali cztery spotkania, dość zaskakująco wygrali z Polską. To właśnie ten mecz mocno skomplikował walkę Biało-Czerwonych o drugą lokatę w grupie, która daje prawo gry w barażach o mundial.

Zobacz wideo Krychowiak o atmosferze wokół reprezentacji Polski: Wiem, że było dużo skandali

Za bramkami pustki?

W naszej grupie są jeszcze Holendrzy, którzy po swych dwóch meczach też nas wyprzedzają lepszym bilansem bramek. Kadra Jana Urbana zagra z "Oranje" w Rotterdamie 4 września, ale nawet punkt przywieziony z tego wyjazdowego spotkania będzie uznany za sukces. Holendrzy to murowani kandydaci do pierwszego miejsca w grupie G. O drugie powinni bić się właśnie Polacy i Finowie.  

Ten mecz, tak jak dwa inne w tym roku, zaplanowano w Chorzowie. Na tę umowę PZPN ze Stadionem Śląskim złożyło się kilka czynników: lepsza oferta finansowa, brak terminów na PGE Narodowym w Warszawie oraz ukłon w stronę kibiców z południa Polski.  

Bilety na mecz z Finami trafiły do sprzedaży już 1 sierpnia. Najtańsze kosztowały 90 złotych, a za najdroższe trzeba płacić 240. Te najtańsze wejściówki oraz te na sektor rodzinny już się wyprzedały. Zostało też około 100 sztuk biletów na sektor ze zorganizowanym dopingiem (120 zł). W sumie na niecały tydzień przed meczem rozeszło się około 35 tysięcy wejściówek. W sprzedaży pozostaje zatem jeszcze ponad 16 tys. biletów. Najwięcej na sektory za bramkami (za 180 złotych), ale też jest trochę miejsce w najwyższych rzędach wzdłuż linii boiska (240 złotych). 600 biletów zamówili też Finowie, a na stadionie musi być też strefa buforowa.  

Choć zwykle duża część osób decyduje się na zakup wejściówki w ostatniej chwili, wydaje się, że z wyprzedażą całego obiektu będzie problem. Czy debiut trenera Jana Urbana przed własną publicznością, powrót do kadry Roberta Lewandowskiego, czy Kamila Grosickiego i ważna stawka spotkania, to nie wystarczające argumenty, by wesprzeć kadrę? Mecz wypada w niedzielę o 20.45, co dla wielu kibiców z północy kraju może być dodatkową komplikacją.

Podczas ostatniego meczu kadry rozgrywanego w czerwcu Chorzowie na Stadionie Śląskim pojawiło się 36 tys. kibiców. Był to jednak mecz towarzyski. Teraz zagramy o punkty eliminacji MŚ z mocniejszym rywalem. Biało-Czerwoni na śląskim obiekcie gościć będą jeszcze raz. 9 października Polska zagra tam towarzysko z Nową Zelandią. Bilety na to spotkanie też są już dostępne. Są tańsze niż w przypadku meczów eliminacyjnych. 

Tabela grupy G el. MŚ 2026 

1. Finlandia    7 pkt   5-5 (bramki)
2. Holandia    6 pkt  10-0 
3. Polska       6 pkt   4-2 
4. Litwa          2 pkt   2-3
5. Malta         1 pkt   0-11 

Kacper Sosnowski

