Grosicki stanął przed kamerą i wypalił. "Z tego, co wiem"

Kamil Grosicki w czerwcowym meczu z Mołdawią żegnał się z reprezentacją Polski. Jednak po zmianie selekcjonera (Michała Probierza zastąpił Jan Urban) doświadczony skrzydłowy znów znalazł się wśród powołanych. Jak zostało to przyjęte w kadrze?

REKLAMA

Zobacz wideo Tak kibice reprezentacji Polski żegnają Kamila Grosickiego i oceniają decyzję Lewandowskiego

Kamil Grosicki komentuje powrót do reprezentacji Polski. "Bardzo mnie zabolał"

Powrót do drużyny narodowej 37-latek skomentował w programie "Liga+Extra" w Canal+Sport. - Zawsze powtarzałem, że reprezentowanie kraju to największa duma. Dalej mam tę samą energię do (noszenia - red.) biało-czerwonej koszulki. Z zaszczytem stawię się (w poniedziałek - red.) na zgrupowaniu - powiedział.

- Miałem piękne pożegnanie po tym spotkaniu z Mołdawią. Byłem praktycznie przekonany, że to był mój ostatni mecz. Życie i piłka pokazują, że trzeba być gotowym na wszystko - dodał. Po czym rozwinął wątek czerwcowego zgrupowania.

- Na pewno mecz, który Polska przegrała z Finlandią, bardzo mnie zabolał. (Podobnie - red.) to wszystko, co się działo wokół tamtego zgrupowania (Probierz odebrał Robertowi Lewandowskiemu opaskę kapitańską, na co napastnik zareagował rezygnacją z kadry do czasu zmiany selekcjonera - red.). Nie, żebym miał żal do siebie, ale na pewno chcę pomóc tej reprezentacji. Przede wszystkim na boisku, bo wiem, że naprawdę mogę to zrobić. Ale też drużynie, wiem, jak koledzy spędzają ze mną czas na reprezentacji i jak ważnym jestem dla nich zawodnikiem. W rozmowach, w przekazywaniu tej energii dla biało-czerwonej koszulki - wyjaśnił.

Tak reprezentacja Polski przyjęła powrót Kamila Grosickiego. Odbył rozmowę z Janem Urbanem

Zresztą zawodnik zdradził, jak na wieść o jego powrocie została przyjęta w kadrze. - Z tego, co wiem, to wszyscy piłkarze są bardzo zadowoleni, że trener Urban podjął decyzję o moim powrocie. Jadę z taką samą energią, jak jeździłem na każde zgrupowanie - oznajmił.

Zobacz też: Transferowa bomba w Ekstraklasie! Tyle Urbański zarobi w Legii

- Miesiąc temu miałem bardzo fajną rozmowę z trenerem Urbanem. Porozmawialiśmy i on powiedział, że muszę być w formie i będzie na mnie patrzył jak na innych zawodników. Ja powiedziałem, że chcę pomóc kadrze - wiem jak ważne są mecze eliminacyjne i zrobię wszystko, aby zapunktować na wrześniowym zgrupowaniu

- W życiu podejmuje się różne decyzje. Wtedy zdecydowałem się zakończyć karierę reprezentacyjną, ale żebym w życiu zmieniał decyzje na takie dobre, jak teraz zmieniłem, to byłbym mega zadowolony ze swojej kariery. To byłaby decyzja na plus. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym podjął inną decyzję - zakończył.

Czerwcowe spotkanie z Mołdawią było dla Kamila Grosickiego 95. w narodowych barwach. Jego dorobek to 17 bramek i 24 asysty. Te liczby mogą się zmienić po meczach z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września) w eliminacjach mistrzostw świata 2026.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU