Probierz odszedł. Tak podsumował go reprezentant Polski

631 - tyle dni trwała praca Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie Probierz zrezygnował ze swojego stanowiska po porażce 1:2 z Finlandią w Helsinkach. Po ponad miesiącu jego następcą został Jan Urban. W trakcie swojej kadencji Probierz prowadził kadrę w 21 meczach, w których osiągnął średnią 1,62 pkt na spotkanie (dziesięć zwycięstw, cztery remisy, siedem porażek). Jednym z głównych wokół Probierza i jego pracy przy reprezentacji był konflikt z Robertem Lewandowskim, którego zwieńczeniem było odebranie opaski kapitańskiej napastnikowi Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Tak Piotrowski wspomina Probierza. "Nie zawsze było idealnie"

Od poniedziałku trwa pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Jak jeden z kadrowiczów podchodzi do rozstania PZPN-u z Michałem Probierzem? Mowa o Jakubie Piotrowskim, który zadebiutował w kadrze 12 października 2023 r. podczas meczu z Wyspami Owczymi (2:0), już za kadencji Probierza.

- Zawsze będę mu wdzięczny za szansę, którą otrzymałem. Przeżyłem z nim bardzo miłe chwile w kadrze. Miałem okazję zagrać na Euro, gdzie na pewno oczekiwaliśmy znacznie więcej. Ale dla mnie był to bagaż wielu wspomnień i cennych doświadczeń. Pewnie nie zawsze było idealnie, ale za każdym razem starałem się grać jak najlepiej. W piłce nigdy nie jest fajnie, gdy trzeba się z kimś pożegnać, ale zmiany są jej częścią. Nie chcę wchodzić w szczegóły całej sytuacji, do której doszło. Zawsze będę mu wdzięczny za cały okres spędzony w kadrze - mówił Piotrowski w wywiadzie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Do tej pory Piotrowski zagrał dwanaście meczów dla reprezentacji Polski, w których strzelił dwa gole oraz zanotował jedną asystę.

Dlatego Piotrowski trafił do Udinese. "Trafiłem do klubu w dobrym momencie dla siebie"

Na samym początku sierpnia Piotrowski przeniósł się z Łudogorca Razgrad do Udinese Calcio za kwotę trzech mln euro. Piotrowski miał już okazję zagrać przeciwko Hellasowi Verona (1:1) czy Interowi Mediolan (2:1).

Zobacz też: Ależ bomba! Oto trzeci najdroższy piłkarz wszech czasów!

- Nie ukrywam, że trener Kosta Runjaić miał na to duży wpływ, że trafiłem do Udinese. Pytałem o ten klub Piotra Zielińskiego i w samych superlatywach wypowiadał się o Udinese. Ma bardzo dobre wspomnienia z tego miejsca. Uważam, że trafiłem do tego klubu w dobrym wieku i w dobrym momencie dla siebie - wytłumaczył Piotrowski.

Podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacja Polski zagra mecze w eliminacjach do mistrzostw świata z Holandią (04.09) i Finlandią (07.09). Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU