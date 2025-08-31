Hajto nie wytrzymał po decyzji Urbana i wypalił. "Nie miał prawa"

Niedziela to ostatni dzień ligowych zmagań przed rozpoczynającą się wrześniową przerwą reprezentacyjną. Przerwą szczególną dla polskich kibiców, którzy po raz pierwszy zobaczą kadrę pod wodzą nowego selekcjonera. Jan Urban zadebiutuje w tej roli już w czwartek 4 września w wyjazdowym spotkaniu z Holandią. Trzy dni później zmierzy się z Finlandią. Selekcjoner w autorski sposób podszedł do kwestii niektórych powołań no to mecze. Jedno przykuło uwagę Tomasza Hajty.

Hajto nie gryzł się w język. "Niezrozumiały"

- Pyrka dla mnie w ogóle niezrozumiały. Po 60 minutach od ośmiu miesięcy, które zagrał w Sankt Pauli, dostać powołanie do pierwszej reprezentacji. W ogóle nie miał prawa być rozważany, a nie mówię o tym powołany po 60 minutach. To jest dla mnie w ogóle abstrakcyjne powołanie - powiedział w programie "Cafe Futbol", który emitowany jest na antenie Polsat Sport.

Fragment z jego wypowiedzią został opublikowany w przestrzeni portalu X. Arkadiusz Pyrka od tego sezonu reprezentuje Sankt Pauli, w którym do tej pory wystąpił w dwóch spotkaniach.

Jeszcze przed powołaniem od selekcjonera zagrał 77 minut w spotkaniu z Borussią Dortmund (3:3), a znajdując się już na liście wystąpił przez 59 minut w prestiżowym, derbowym spotkaniu z Hamburgerem SV, wygranym przez jego zespół 2:0.

Pyrka ma za sobą doświadczenie z reprezentacji młodzieżowych. W kadrze do lat 21 rozegrał do tej pory aż 19 spotkań i zdobył w nich jednego gola. Przed trafieniem do Sankt Pauli występował w barwach Piasta Gliwice. W tym klubie zanotował 155 meczów. Strzelił osiem gol i zaliczył dziewięć asyst.

