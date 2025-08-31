Boniek nie wytrzymał, gdy zobaczył powołania Urbana. Nagle uderzył w Probierza

Jan Urban podjął kilka szeroko komentowanych decyzji. Powołania na najbliższe mecze Biało-Czerwonych nie dostał Marcin Bułka, do kadry wrócił też Kamil Grosicki - choć przecież piłkarz Pogoni, dopiero co hucznie żegnał się z reprezentacją. O decyzji nowego selekcjonera w sprawie Roberta Lewandowskiego pisały media na całym świecie.

Boniek komentuje działania Urbana. Uderzył w Probierza

Teraz działania selekcjonera postanowił skomentować również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN nie ma żadnych wątpliwości. - Obrazowo można powiedzieć, że trener Urban postawił ratusz na środku rynku. Tak, jak się to robi w każdym normalnym mieście. Wynika z tego jasno, że pomysły Michała Probierza się nie sprawdziły - powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

I choć Boniek hamował się przed wydawaniem mocniejszych wyroków, to trudno nie odczuć, że opinię nt. decyzji byłego selekcjonera ma wyrobioną. - To pokazuje, że były problemy. No bo skoro Grosicki skończył grać w reprezentacji, to z jakiegoś powodu musiał to zrobić. Skończył, bo najwyraźniej wiedział, że już nie będzie powoływany. Wokół tej sprawy unosi się trochę dziwny zapach, ale nie chcę rozdrapywać tych ran - stwierdził były prezes PZPN.

- Fakt, że Robert Lewandowski jest kapitanem, nie powinien dziwić nikogo. Dopóki Robert będzie grał, będzie kapitanem reprezentacji Polski i to nie ulega żadnej wątpliwości, a to, że w czerwcu ktoś się przez pięć dni wygłupił, to jest zupełnie inny problem - dodał.

Jan Urban nie ma łatwego zadania. Pracę z reprezentacją Polski zacznie od wyjazdowego meczu z Holandią, w którym Biało-Czerwoni są skazywani na pożarcie. Dużo ważniejsze - z perspektywy walki o awans na przyszłoroczny mundial - będzie spotkanie z Finlandią, które odbędzie się w niedzielę 7 września. Ten mecz Polska musi wygrać, bo inaczej jej szanse na zajęcie drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej będą już iluzoryczne.

