Jest decyzja Urbana ws. obsady bramki reprezentacji Polski. "Jeden faworyt"

Reprezentacja Polski za kilka dni rozpocznie pierwsze zgrupowanie z Janem Urbanem w roli selekcjonera. W piątek ogłoszono listę powołanych, a uwagę wielu osób zwraca rywalizacja na pozycji bramkarza, gdzie doszło do pewnych przetasowań.

Reprezentacja Polski będzie miała nowy numer jeden w bramce? Jan Urban przemówił

Do kadry wrócił Kamil Grabara, pomijany przez Michała Probierza, wypadł z niej natomiast Marcin Bułka. Poza graczem VfL Wolfsburg wezwani zostali Bartosz Mrozek, Bartłomiej Drągowski i Łukasz Skorupski, który u Probierza był numerem jeden. Czy pozostanie nim u nowego selekcjonera?

- Nie mogę w tej chwili zadeklarować, kto będzie numerem jeden w bramce. Jest jeden faworyt, który będzie grał, natomiast tę decyzję zostawiam trenerom bramkarzy (Andrzej Dawidziuk i Józef Młynarczyk - red.). Nikt nie ma pewnego miejsca w składzie - każdy musi na nie zasłużyć i udowodnić to w meczu - zakomunikował Urban w TVP Sport.

Jan Urban unika deklaracji ws. numeru jeden i hierarchii w bramce reprezentacji Polski

63-latek jest wyjątkowo powściągliwy w tej kwestii i nie chce ogłaszać hierarchii golkiperów. - Nie wiem, czy się odważymy na taką deklarację, żeby powiedzieć, kto jest numerem jeden, a kto numerem dwa w bramce. Być może ktoś będzie bronił w danym spotkaniu, ale to nie oznacza, że w kolejnym meczu będzie to ten sam bramkarz - wytłumaczył. Być może wyciągnął wnioski z postawy poprzednika, który najpierw ogłosił hierarchię, a potem musiał tłumaczyć się z jej naruszania.

Realnie patrząc, rywalizacja o miejsce w bramce na wrześniowe spotkania powinna toczyć się między Skorupskim a Grabarą. Przewagę wydaje się mieć gracz Bologni, bardziej ograny na poziomie reprezentacyjnym. Drągowski powinien być numerem trzy, a Mrozek numerem cztery (ten ostatni w praktyce będzie głównie pomagał podczas treningów).

To, kto będzie pierwszym bramkarzem reprezentacji Polski, najpóźniej wyjaśni się w czwartek 4 września w meczu z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Trzy dni później polska kadra zagra z Finlandią, również w ramach el. MŚ 2026.

