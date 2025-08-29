Ostre słowa ws. powrotu Lewandowskiego. "Nie zasłużył na to"

- Jan Urban dostał zgliszcza, dlatego do końca eliminacji kapitanem powinien być Piotrek Zieliński, ewentualnie, jeśli Piotrek nie będzie mógł grać, to ktoś z czwórki z rady drużyny - podkreślał Jan Tomaszewski na temat opaski kapitańskiej kadry. To sprawa, która nurtowała kibiców od kilku tygodni. Selekcjoner nie posłuchał jednak byłego piłkarza i zadecydował inaczej. Wrócił do starego porządku, w którym tę zaszczytną rolę pełnił... Robert Lewandowski. - Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej - zakomunikował szkoleniowiec na łamach Łączy Nas Piłka.

Jan Tomaszewski oburzony decyzją Urbana ws. Lewandowskiego. "Nie zasłużył"

Oczywiście taka decyzja obiła się szerokim echem, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. "Powrót Roberta Lewandowskiego: Nowy początek dla Polski", "Po objęciu posady Urban ciężko pracował, by naprawić relacje z napastnikiem. Wręczył mu powołanie na nadchodzące mecze, a także przywrócił mu funkcję kapitana drużyny, całkowicie odsuwając na bok kontrowersje sprzed kilku miesięcy" - pisały media. Takim obrotem spraw nie był jednak usatysfakcjonowany Jan Tomaszewski. Jego zdaniem Urban powinien podjąć inną decyzję - albo zostawić opaskę Zielińskiemu, albo ewentualnie dać ją Janowi Bednarkowi. - Mnie się to nie podoba! - zaczął w programie "Super Express Sport" na YouTube.

- Do selekcjonera należy decydujące słowo, ale dla mnie popełnił błąd. (...) Uważam, że w tych meczach eliminacyjnych do końca, Robert Lewandowski, najlepszy piłkarz polskiej piłki, nie zasłużył na to, by powrócić jako kapitan zespołu - podkreślał Tomaszewski. A na tym nie zakończył. Stwierdził, że ta decyzja może wpłynąć negatywnie na atmosferę w szatni i nie tylko. Dlatego też uważa, że teraz to Lewandowski powinien podjąć konkretne działanie. Jakie?

Szokujący apel Tomaszewskiego. "To jedyne wyjście"

- Na miejscu Roberta nie przyjąłbym tej propozycji. (...) Jestem zaskoczony, w tej sytuacji można wybrnąć tylko i wyłącznie przez to, że Robert zrezygnuje z tej opaski do zakończenia eliminacji. To jest jedyne wyjście, żeby wilk był syty i owca została cała - apelował Tomaszewski. Już wcześniej nie był on zwolennikiem oddania opaski napastnikowi i, jak widać, zdania nie zmienił. Nie wszyscy jednak tak negatywnie oceniają decyzję Urbana. Wielu internautów wprost stwierdziło, że takiego wyboru trzeba było dokonać. "Z całym szacunkiem do Zielińskiego, ale jest ostatnim piłkarzem, który nadawałby się na kapitana", "No i to jest dobra decyzja" - pisali użytkownicy social mediów.

Teraz przed kadrą dwa spotkania. I to niezwykle kluczowe. Już w najbliższy czwartek Polska zagra na wyjeździe z Holandią, a trzy dni później podejmie u siebie Finlandię. Oba spotkania odbędą się w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni są w grupie G i zajmują w niej dopiero trzecią lokatę, a tylko dwie pierwsze będą liczyć się w walce o mundial - zwycięzca grupy awansuje na turniej bezpośrednio, a wicelider zmierzy się w barażach.

