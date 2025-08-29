Tak Niemcy nazwali Lewandowskiego po decyzji Urbana. "Odwrócił się..."

- Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski - przekazał w piątek Jan Urban za pośrednictwem profilu "Łączy nas piłka". Te słowa na dobre zakończyły sagę pod tytułem: "Kto będzie kapitanem reprezentacji Polski?". W czerwcu decyzją Michała Probierza napastnik Barcelony stracił opaskę na rzecz Piotra Zielińskiego, po czym zrezygnował z gry w kadrze. Teraz oficjalnie do niej wraca, o czym głośno jest nie tylko w Polsce.

"Wrócił jako kapitan". Niemcy reagują na wieści ws. Lewandowskiego

Na decyzję byłego zawodnika Bayernu Monachium i Borussii Dortmund zareagowały także niemieckie media. - Robert Lewandowski odwrócił się od reprezentacji Polski po nieporozumieniach. Ale pod wodzą nowego trenera Jana Urbana wrócił jako kapitan - ogłosił magazyn "Kicker". Podkreślił też słowa Jana Urbana, który stwierdził, że decyzja ta "jest ostateczna".

O "zmianie w reprezentacji Polski" pisał także dziennik "Bild". - Szok w Polsce: Robert Lewandowski wraca do reprezentacji – i od razu otrzymuje opaskę kapitana! - alarmował. Przypomniał też pokrótce o kulisach chwilowego odejścia naszego napastnika. - W czerwcu Lewandowski zrezygnował po sporze z byłym trenerem Michałem Probierzem. Probierz usunął go z funkcji kapitana i przekazał opaskę komuś innemu. Lewandowski jasno dał wtedy do zrozumienia, że nigdy więcej nie zagra w reprezentacji Polski pod wodzą Probierza - relacjonowano.

Tak Niemcy podsumowali Probierza. "Nie przetrwał"

"Lewandowski znów gra dla Polski" - ogłosił natomiast niemiecki "Der Spiegel". - Po sporze ze starym trenerem z reprezentacji Polski odszedł Robert Lewandowski. Teraz nowy trener go przywraca – i czyni go ponownie kapitanem - czytamy. Do konfliktu z byłym selekcjonerem wróciło także "Nordsee Zeitung". - Probierz nie przetrwał sporu z narodowym bohaterem; musiał odejść po serii niepowodzeń. Lewandowski natomiast gra znakomicie, mając na koncie 158 występów w reprezentacji Polski i 85 bramek. Rzadko kiedy powrót do reprezentacji miał większy sens - podsumowano.

Teraz przed Robertem Lewandowskim i reprezentacją Polski dwa mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. W czwartek 4 września zmierzymy się w Rotterdamie z Holandią. Z kolei dni później czeka nas starcie z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

