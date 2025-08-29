Cały świat zobaczył, co zrobił Jan Urban. "Nowy początek dla Polski"

- Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek - przekazał Jan Urban na łamach Łączy Nas Piłka. Tym samym selekcjoner rozwiał wszelkie wątpliwości co do jednej z najważniejszych funkcji w kadrze. Przywrócił na stanowisko zdegradowanego przez Michała Probierza napastnika FC Barcelony i przywrócił stary porządek. Bo przypomnijmy, że w czerwcu rozgorzał konflikt między ówczesnym trenerem a Lewandowskim, a jednym z jego powodów było właśnie odebranie opaski kapitańskiej 37-latkowi.

Fakt powołania, a także przywrócenia funkcji Lewandowskiemu w reprezentacji odnotowały nie tylko polskie, ale i zagraniczne media. Głośno jest o tym m.in. w Hiszpanii, gdzie na co dzień mieszka i gra piłkarz. "Oficjalnie: Gwiazda Barcelony Robert Lewandowski wraca do reprezentacji Polski jako kapitan" - brzmi tytuł barcauniversal.com. Dziennikarze streścili wydarzenia z czerwca, kiedy to Lewandowski zagroził, że nie wróci do kadry, dopóki jej selekcjonerem jest Probierz.

"Po objęciu posady Urban ciężko pracował, by naprawić relacje z napastnikiem. Wręczył mu powołanie na nadchodzące mecze, a także przywrócił mu funkcję kapitana drużyny, całkowicie odsuwając na bok kontrowersje sprzed kilku miesięcy. (...) Po wielu kontrowersjach i dobrowolnym wygnaniu podczas letniej przerwy, gwiazda Barcelony Robert Lewandowski powrócił do reprezentacji" - czytamy.

Powrót Polaka do roli kapitana odnotował też portal devdiscourse.com. "Powrót Roberta Lewandowskiego: Nowy początek dla Polski" - zakomunikowała redakcja. Decyzję Urbana odnotowali również dziennikarze freemalaysiatoday.com, a także agencja Reutersa. "Robert Lewandowski jest powszechnie uważany za kluczowy element w dążeniu reprezentacji do awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata" - ocenili redaktorzy, cytując komunikat Urbana.

Lewandowski wraca z "emerytury"

Wieść o powołaniu piłkarza dotarła też do Włoch. "Wycofanie się z emerytury: Lewandowski znów gra w reprezentacji Polski" - brzmi tytuł na portalu onefootball.com. O powołaniach, a także zmianach w drużynie Biało-Czerwonych piszą na Ukrainie. "Lewandowski wraca. (...) Odbudował relacje z federacją po konflikcie ze swoim poprzednim trenerem" - czytamy na łamach football24.ua. O decyzji Urbana w sprawie powołania i opaski kapitańskiej piszą też w Rosji, m.in. na stronie portalu euro-football.ru, który przytoczył słowa selekcjonera.

Teraz przed Polską zgrupowanie. Wystartuje już w poniedziałek 1 września. Trzy dni później Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią, a 7 września u siebie z Finlandią. Oba mecze zostaną zorganizowane w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026.

