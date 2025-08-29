Borek punktuje powołania Urbana. "Jak niewiele potrzeba, żeby być w kadrze Polski?"

Jan Urban, nowy trener reprezentacji Polski w piątek w samo południe ogłosił nazwiska 25 piłkarzy powołanych na wrześniowe zgrupowanie i dwa spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Sport.pl jako pierwszy poinformował, że do kadry zostaną powołani trzej piłkarze Legii Warszawa: Bartosz Kapustka, Jan Ziółkowski oraz Paweł Wszołek. Zaproszenia Urbana dla Ziółkowskiego i Wszołka nie są zaskoczeniem, bo obaj są w dobrej formie w tym sezonie. Ten pierwszy będzie miał okazję zadebiutować w kadrze. Wszołek zagrał w niej 14 spotkań, ale ostatni raz w październiku 2023 roku.

Mateusz Borek: Miał swój moment w reprezentacji

Pewnie wielu ekspertów i kibiców zdziwiło się jednak, widząc na liście powołanych Bartosza Kapustki, który w tym sezonie spisuje się słabo. Zaskoczony powołaniem dla pomocnika Legii Warszawa był też dziennikarz Mateusz Borek.

- Pewnie ta lista by wyglądała inaczej, gdyby normalnie grali Moder czy Urbański. Sądzę, że wtedy nie mielibyśmy na liście powołanych Bartka Kapustki. To nie jest tak, że ja się chłopaka czepiam, bo doceniam jego pracę w Legii. To jest świetny chłopak, natomiast nie mam przekonania, że reprezentacja Polski z Kapustką może pójść do przodu i że to piłkarz na duży, europejski futbol. On miał swój moment w reprezentacji, ale nie podniósł tego poziomu, tylko w zasadzie potem była walka, by być wiodącą postacią w ekstraklasie - przyznał Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

Dziennikarz był też zaskoczony powołaniem dla Arkadiusza Pyrki, który będzie miał okazję zadebiutować w reprezentacji Polski. -

- Zastanawiam się nad Pyrką... Jak niewiele potrzeba, żeby być w kadrze Polski? - dodał Borek.

"22-letni prawy obrońca przez pięć ostatnich lat grał w Piaście Gliwice, z którego po wygaśnięciu kontraktu trafił do St. Pauli latem bieżącego roku. Dla Piasta rozegrał w sumie 155 spotkań, a w obecnym sezonie ma za sobą dwa występy dla niemieckiego klubu, w których uzbierał 137 minut na 210 możliwych. Zadebiutował w nowych barwach w Bundeslidze w zremisowanym 3:3 meczu z Borussią Dortmund. Przeciwko BVB grał przez 77 minut. Dla młodzieżowych drużyn Biało-Czerwonych rozegrał 29 spotkań" - pisał o Pyrce Jakub Trochimowicz ze Sport.pl.

Polacy w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata 4 września zmierzą się na wyjeździe z Holandią, a trzy dni później przed własną publicznością (na Stadionie Śląskim w Chorzowie) z Holandią. Początek obu meczów o godz. 20.45.

