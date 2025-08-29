Wielka burza po decyzji Urbana ws. Lewandowskiego

Powrót Roberta Lewandowskiego do reprezentacji Polski nie jest zaskoczeniem. W czerwcu "Lewy" stracił opaskę kapitańską po decyzji Michała Probierza. Sposób przekazania tej decyzji do dziś wzbudza kontrowersje. Najlepszy strzelec w historii polskiej kadry zrezygnował z gry w drużynie, ale tylko do momentu, kiedy jej selekcjonerem będzie Probierz. Tak się złożyło, że Probierz podał się do dymisji niedługo po porażce z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata.

Urban uciął spekulacje. Oto komentarze

W piątek (29 sierpnia) Jan Urban rozesłał pierwsze powołania po objęciu funkcji selekcjonera. Jednocześnie poinformował, że Lewandowski ponownie będzie kapitanem zespołu. Piotr Zieliński został przesunięty do funkcji drugiego kapitana, a trzecią osobą w kolejce do tej roli będzie Jan Bednarek.

Na platformie X można znaleźć komentarze na ten temat. Niektórzy kibice wprost przyznają, że nie wyobrażali sobie, by to Zieliński był najważniejszą osobą w drużynie. Według nich środkowemu pomocnikowi brakuje umiejętności przywódczych, a jego sytuacji nie poprawia fakt, że ma problem z regularną grą w klubie.

"Sprzątanie po Probierzu: wraca do kadry Lewandowski i opaska na jego ramię. I Grosik. Dziwi: brak Bułki, który właśnie zadebiutował. Nie dziwi: brak Kacpra Urbańskiego, ale szkoda, ogarniaj klub chłopaku!" - napisał znany dziennikarz Michał Pol.

"Piotr Zieliński był tyle samo kapitanem, co Rafał Trzaskowski prezydentem. Przez jedno przemówienie" - skwitował decyzję Urbana Krzysztof Stanowski, właściciel "Kanału Zero".

"Z całym szacunkiem do Zielińskiego, ale jest ostatnim piłkarzem, który nadawałby się na kapitana" - napisał jeden z internautów. "I w ten sposób to należało rozwiązać, kilka minut rozmowy przed zgrupowaniem i jest po temacie. Nie jakieś intrygi i telefony po nocach przed ważnym meczem jak probierz (specjalnie z małej)" - chwali nowego selekcjonera kolejny kibic.

"No i to jest dobra decyzja, aczkolwiek szkoda, że wicekapitanem nie jest Bednarek a bezjajeczny Zieliński" - napisał inny z kibiców.

W sieci pojawiło się też kilka opinii z podobną treścią. "Zawsze wygrywa" - pisali kibice o Lewandowskim, nawiązując do tego, że ze wszystkich sporów w reprezentacji Polski wychodzi obronną ręką.

Trudne zadanie przed Polakami

Po trzech meczach eliminacji do mistrzostw świata reprezentacja Polski ma na swoim koncie sześć punktów. Czas pojedynków ze słabszymi rywalami jednak chwilowo się zakończył.

Teraz przed biało-czerwonymi spotkanie wyjazdowe z Holandią (4 września). Trzy dni później nasz zespół zmierzy się na Stadionie Śląskim z Finlandią.

