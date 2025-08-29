Tą decyzją Urban już przebił Probierza. Pokazał, kto jest szefem

Nie mogło być inaczej: Robert Lewandowski wraca do reprezentacji Polski. 37-latek, który w czerwcu ogłosił, że nie zagra w kadrze, dopóki jej selekcjonerem będzie Michał Probierz, znalazł się na wśród powołanych na pierwsze zgrupowanie drużyny narodowej pod wodzą Jana Urbana.

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że to dobra, naturalna decyzja. Lewandowski to wciąż zdecydowanie najlepszy polski piłkarz i jeden z najlepszych napastników na świecie. Zwłaszcza czerwcowy mecz z Finlandią (1:2) dowiódł, że reprezentacja Polski nie może narzekać na nadmiar jakościowych zawodników i liderów. Kimś takim bez wątpienia jest Lewandowski, którego w Helsinkach zabrakło.

Piłkarz Barcelony będzie nam niezbędny w bardzo ważnych - a może najważniejszych - meczach kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu z Holandią (4 września) oraz Finlandią (7 września). Zanim jednak dojdzie do spotkań w Rotterdamie i Chorzowie, Urban będzie musiał rozwiązać jeszcze jedną sprawę.

To kwestia oczyszczenia atmosfery w drużynie po tym, co wydarzyło się w trakcie czerwcowego zgrupowania. Zgrupowania, którego głównym bohaterem był Lewandowski, mimo że na własną prośbę nie został nawet na nie powołany.

Medialna szopka i pokazówka związana z przyjazdem zawodnika do Chorzowa na pożegnanie Kamila Grosickiego nadszarpnęło jednak zaufanie do Lewandowskiego. Zawodnikowi Barcelony na pewno nie pomogło też spięcie z Probierzem, który chwilę przed meczem z Helsinkach pozbawił go kapitańskiej opaski. Urban musi doprowadzić do wyjaśnienia wszystkich nieporozumień i wpuścić do szatni sporo świeżego powietrza. Dobra atmosfera w drużynie jest niezbędna do tego, byśmy mogli wierzyć w dobre wyniki w najbliższych spotkaniach.

Urban już przebił Probierza

O to, że Urban powoła temu zadaniu, możemy być jednak spokojni. Pokazał to jeden z pierwszych, kluczowych ruchów nowego selekcjonera, którym już przebił Probierza. Urban zdecydował bowiem, że Lewandowski znów będzie kapitanem reprezentacji Polski. Ale nie chodzi jednak o samą decyzję, a sposób jej podjęcia.

- Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski. Zawodnicy zostali już o tym poinformowani - rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować - powiedział Urban, cytowany przez portal "Łączy Nas Piłka".

Urban pokazał piłkarzom jasno: "Ja jestem szefem, a kapitanem mojej drużyny będzie jej najlepszy piłkarz. To w nim widzę lidera i chcę, by wciąż na nim opierał się zespół". I co najważniejsze, selekcjoner rozwiązał sprawę przed zgrupowaniem i może skupić się tylko na nadchodzących meczach.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach, na której będą i Urban, i Lewandowski pytań o ostatnie zajścia wokół kadry na pewno nie zabraknie. Ale przynajmniej nie ma już miejsca na plotki, spekulacje i niedomówienia, czyli wszystko to, do czego chwilę przed meczem z Finlandią doprowadził Probierz.

Były selekcjoner decyzją o odebraniu Lewandowskiemu opaski kapitana zaskoczył wszystkich, nawet piłkarzy. Probierz zakomunikował to raptem dwie doby przed spotkaniem w Helsinkach i nigdy tak naprawdę konkretnie nie wytłumaczył, dlaczego zdecydował się na taki ruch. A to rodziło kolejne domysły, które tylko zwiększały napięcie w kadrze. Jego apogeum miało miejsce dobę przed meczem, w środku nocy, kiedy w mediach pojawiły się informacje o rozmowach Probierza z konkretnymi zawodnikami, co jeszcze bardziej zmąciło i tak kiepską atmosferę. Nocne komunikaty i PR-owy bełkot z pewnością przeszły do historii koszmarnych ruchów PZPN, których przecież - zwłaszcza ostatnio - nie brakowało.

Urban już na wejściu sprawę wyjaśnił i rozwiązał. Nowy selekcjoner zrobił to, co powinien zrobić jego poprzednik: podjął decyzję we właściwym momencie, prywatnie zakomunikował ją zawodnikom, a dopiero potem pozwolił na wypuszczenie jej w świat. Pod tym względem Urban już jest lepszy od Probierza. I oby jeszcze tylko wyniki miał lepsze.