Oto największy nieobecny w kadrze. Urban zupełnie go pominął

Bułka największą renomę wyrobił sobie trzema latami gry w OGC Nicei. W sezonie 2024/2025 zagrał dla tego klubu we wszystkich 34 kolejkach Ligue 1. Dzięki jego znakomitym występom klub zajął czwarte miejsce w tych rozgrywkach, co skutkowało grą w eliminacjach europejskich pucharów w obecnym sezonie. Ostatecznie Nicea zagra w Lidze Europy.

Urban nie znalazł miejsca dla Bułki. Powodem transfer w egzotyczny kierunek?

Wydawać by się mogło, że w takim razie 25-latek będzie jednym z pewnych nazwisk na liście powołań. Okazało się jednak inaczej. Urban na wrześniowym zgrupowaniu chce zobaczyć Bartłomieja Drągowskiego, Kamila Grabarę, Łukasza Skorupskiego i Bartosza Mrozka. Bułka przegrał zatem rywalizację kolejno z bramkarzami Panathinaikosu, Wolfsburga, Bolonii i Lecha Poznań. A przecież mowa o graczu, za którego w tym okienku transferowym zapłacono 15 milionów euro.

Paradoksalnie, być może właśnie transfer Bułki przyczynił się do tego, że Urban nie zainteresował się nim podczas wysyłania powołań. Ten przeszedł bowiem do NEOM SC, beniaminka arabskiej Saudi Pro League. Klub jest bardzo wspierany przez władze kraju, ma ambitne plany stania się wiodącą siłą ligi, a tylko w tym roku wydał na transfery blisko 90 milionów euro. Mimo wszystko to egzotyczny kierunek, zaś pomimo wielkich transferów do Arabii Saudyjskiej, wartość sportowa tamtych rozgrywek wciąż pozostawia sporo do życzenia.

Bułka, wiążąc swoją przyszłość z NEOM SC z pewnością liczył się z tym, że będzie ona oznaczać brak dalszych powołań na zgrupowania reprezentacji. Pocieszać go może fakt, że w kolejni selekcjonerzy i tak niespecjalnie dawali mu szansę gry, gdyż od 2023 roku uzbierał w niej zaledwie pięć spotkań. Z pewnością pocieszy go także wysoka pensja, którą trzymuje od obecnego pracodawcy. Ta podobno ma wynosić nawet 10 milionów euro za sezon.

