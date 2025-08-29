Ależ zaskoczył. Kim są absolutni debiutanci w kadrze Urbana?

W piątkowe popołudnie poznaliśmy powołania Jana Urbana na wrześniowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata przeciwko Holandii i Finlandii. "Sporo niespodzianek jest w składzie reprezentacji Polski powołanej przez nowego trenera Jana Urbana. Dwóch piłkarzy będzie miało okazję zadebiutować w koszulce z orzełkiem na piersi. Zgodnie z oczekiwaniami do kadry powrócił Robert Lewandowski" - pisał Paweł Matys ze Sport.pl.

Dwaj debiutanci w kadrze reprezentacji Polski

Kim są ci debiutanci? Zacznijmy od tego bardziej oczywistego, a więc Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa. 20-letni obrońca jeszcze przez kilka godzin będzie oficjalnie piłkarzem stołecznego klubu, gdyż już udał się do Rzymu, żeby sfinalizować transfer do AS Romy. Ziółkowski w poprzednim sezonie szturmem wdarł się do pierwszego składu Legii i rozegrał dla niej 40 spotkań. Do Romy ma trafić za sześć milionów euro. Dotychczas zaliczył także 10 występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Drugim z debiutantów jest Arkadiusz Pyrka. 22-letni prawy obrońca przez pięć ostatnich lat grał w Piaście Gliwice, z którego po wygaśnięciu kontraktu trafił do St. Pauli latem bieżącego roku. Dla Piasta rozegrał w sumie 155 spotkań, a w obecnym sezonie ma za sobą dwa występy dla niemieckiego klubu, w których uzbierał 137 minut na 210 możliwych. Zadebiutował w nowych barwach w Bundeslidze w zremisowanym 3:3 meczu z Borussią Dortmund. Przeciwko BVB grał przez 77 minut. Dla młodzieżowych drużyn Biało-Czerwonych rozegrał 29 spotkań.

Do pierwszego meczu reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana pozostał niecały tydzień. W czwartek 4 września Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią o godz. 20:45. Trzy dni później - w niedzielę 7 września o godz. 20:45 zagramy z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

