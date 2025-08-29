Internet eksplodował po powołaniach Urbana. Wszyscy wymieniają jedno nazwisko

Zobacz wideo

W lipcu Jan Urban został selekcjonerem reprezentacji Polski i od razu stoi przed nim trudne zadanie. Musi poskładać drużynę pod kątem taktycznym, ale również poprawić atmosferę, która od pewnego czasu jest zła. W piątek szkoleniowiec rozesłał pierwsze powołania podczas swojej kadencji i zaskoczył niektórymi wyborami. W kadrze pojawili się debiutanci tacy jak: Jan Ziółkowski i Arkadiusz Pyrka. Zaproszenie na zgrupowanie otrzymał też m.in. Przemysław Wiśniewski, który w przeszłości otrzymał już powołanie, ale nie ma debiutu w narodowych barwach.

Powołanie Grosickiego rozpaliło kibiców

Najwięcej emocji wzbudziło jednak powołanie dla Kamila Grosickiego. Piłkarz uważany za ikonę reprezentacji Polski w czerwcu żegnał się z kadrą, ale później zmienił szybko zdanie i podkreślał w wywiadach, że jest w stanie wrócić do drużyny narodowej. I tak też się stało. Urban powołał go na zgrupowanie, a to odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych,

"Wraca Lewandowski, wraca Grosicki! Fajnie, że są Ziółkowski, Wiśniewski, którzy ostatnio dystansują Skrzypczaka. No i Grabara" - napisał na platformie X Dominik Wardzichowski, dziennikarz sport.pl.

"Absurdalne i fatalne czerwcowe zgrupowanie wygląda dziś jeszcze absurdalniej i jeszcze fatalniej. Wraca pożegnany Grosicki. Całe zamieszanie z Lewandowskim i przyjazdem na tamten mecz - bezcelowe. Bomby z opaską też mogłoby nie być. Wciąż niewiele to mówi o Urbanie. Więcej o kadencji Probierza" - podkreślił Dawid Szymczak, dziennikarz sport.pl.

"Grosicki to jakiś nowy zawodnik? Bo jeden już się żegnał z reprezentacją. Brak Oskara Repki to nieporozumienie. Piotrowski i Slisz opcje na szóstkę. Świderski to też tak zasłużył na powołanie, że aż wcale, ale bieda w ataku na jego korzyść. Kapustka brak słów. Cieszy Wiśniewski" - podkreślił Tomasz Hatta z portalu igol.pl.

"A Kamila Grosickiego w kadrze to już zupełnie nie rozumiem. Raz - ten rozdział został zamknięty. Dwa - sam Grosicki nie gra już tak dobrze jak na starcie sezonu" - ocenił Jan Piekutowski z portalu Meczyki.pl.

Daniel Trzepacz, dziennikarz serwisu pogonsportnet.pl, bardzo cieszy się z powołania Grosickiego, co rzecz jasna nie może dziwić.

"Świetna wiadomość dla Pogoni Szczecin, bo Kamil grający o powołania, to jego najlepsza wersja!" - napisał.

Kibice kadry w większości są źli na fakt, że Grosicki wraca do kadry. Niektórzy wprost piszą, że "Grosik" "nie ma wstydu". Wpisuje się to w narrację kilku dziennikarzy.

Mocna opinia. "Bieda uderza coraz mocniej"

"Pierwsze powołania Jana Urbana? Odważne i brawurowe. Zapraszając na kadrę Pyrkę, Kapustkę, Grosickiego i Wiśniewskiego nowy selekcjoner od razu pokazał, że ten dom umebluje po swojemu. Dla mnie - to plus. Teraz czekam na efekty" - to opinia Sebastiana Staszewskiego.

"Cholera zdałoby się naturalizować Moutinho, Vinagre'a, Elitima, Imaza i jeszcze jakiegoś Rodado. Co zgrupowanie ta bieda uderza coraz wyraźniej" - napisał Radosław Przybysz z portalu Meczyki.pl.

Jak widać emocje po ogłoszeniu powołań są duże. Mecze reprezentacji Polski zbliżają się wielkimi krokami. 4 września zagramy na wyjeździe z Holandią, a trzy dni później na Stadionie Śląskim z Finlandią.

