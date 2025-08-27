Góralski wskazał, kogo powinien powołać Urban. Zaskakujące nazwisko

Już niedługo Jan Urban zadebiutuje jako selekcjoner reprezentacji Polski. Następca Michała Probierza będzie miał trudne zadanie, bo 4 września zmierzy się w Rotterdamie z Holandią, a 7 września w Chorzowie z Finlandią.

Urban wyśle pierwsze powołania. Niestety zabraknie Modera

Niedawno profil "Łączy nas piłka" przekazał, że Jan Urban ogłosi listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski w piątek 29 sierpnia, o godz. 12:00, co oznacza, że kadrę poznamy po meczach polskich klubów w europejskich pucharach. Przypomnijmy, że Lech Poznań zagra w rewanżu z Genkiem (godz. 20:00), Raków Częstochowa z Ardą Kyrdżali (godz. 20:00), Jagiellonia Białystok z Dinamo City Tirana (godz. 20:45), a Legia Warszawa z Hibernian (godz. 21:00).

Już wiemy, że w kadrze nie zobaczymy Jakuba Modera, który sezon 2025/2026 rozpoczął od kontuzji. Serwis Meczyki.pl poinformował, że klub z Holandii nie wyraził zgody na udział Modera w najbliższym zgrupowaniu. "W tym momencie trwają intensywne zabiegi, aby spróbować postawić piłkarza na nogi" - poinformował serwis.

Zaskakujący kandydat na defensywnego pomocnika

Kto w takim razie będzie mógł zagrać na pozycji defensywnego pomocnika w przypadku absencji Modera? Zaskakujące nazwisko wskazał Jacek Góralski, który był gościem Kanału Sportowego. - Dla mnie najlepszym defensywnym pomocnikiem jest Krystian Bielik. Gdybym był trenerem, to bym go powołał i jemu dałbym szansę - oświadczył.

- Krystian przez dłuższy czas nie grał w reprezentacji. Trener Probierz miał inną wizję, powoływał innych zawodników, ale jak teraz patrzę na zawodników, którzy mogą zagrać w reprezentacji na pozycji nr 6, to wydaje mi się, że Krystian Bielik byłby najlepszym wyborem - dodał.

Krystian Bielik ostatni raz zagrał w reprezentacji Polski w towarzyskim meczu z Niemcami 16 czerwca 2023 roku. Pojawił się na murawie na 13 minut. Wówczas Biało-Czerwoni wygrali 1:0. Wcześniej zagrał w marcu z Czechami w eliminacjach do mistrzostw Europy. Z uwagi na jego obecną sytuację, pomysł Góralskiego można jednak uznać za zaskakujący.

27-latek niedawno zmienił klub i jest zawodnikiem West Bromwich Albion od 14 sierpnia 2025 roku, ale w trzech meczach nie wystąpił ani razu. Zespół występuje w Championship. Poprzedni sezon Bielik spędził natomiast w Birmingham City, które grało na trzecim poziomie rozgrywkowym Anglii. Klub wywalczył awans na zaplecze Premier League, ale Polakowi podziękowano za usługi. Bielik w sumie rozegrał 11 meczów w reprezentacji Polski.

