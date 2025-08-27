Rywale Polaków szybko odsłonili karty. Oto skład, który ma nas pokonać

10 czerwca bieżącego roku reprezentacja Polski rozegrała ostatni mecz. Wtedy, w Helsinkach, kadra prowadzona przez Michała Probierza przegrała 1:2 z Finlandią w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Przed meczem powstało potężne zamieszanie związane z nieobecnością Roberta Lewandowskiego i odebraniem mu opaski kapitańskiej. Kilka dni po meczu Probierz podał się do dymisji i nowy rozdział Biało-Czerwonymi napisze Jan Urban.

Finowie ogłosili kadrę na mecz z Polską w el. mistrzostw świata

Nowy selekcjoner w czwartek albo w piątek ma ogłosić kadrę na wrześniowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Finowie z kolei nie czekali i już w środowe popołudnie ogłosili listę 26 zawodników, którzy znajdą się w kadrze na mecz towarzyski z Norwegią i spotkanie z Polską w ramach eliminacji do MŚ.

Kadra Finlandii na wrześniowe mecze:

bramkarze: Lukas Hradecky (AS Monaco, Monako), Viljami Sinisalo (Celtic, Szkocja), Lucas Bergstrom (Mallorca, Hiszpania).

obrońcy: Robert Ivanov (Asteras Trípolis, Grecja), Ville Tikkanen (HJK, Finlandia), Miro Tenho (Djurgardens IF, Szwecja), Ville Koski (NK Istra 1961, Chorwacja), Jere Uronen (APS Atromitos Athinon, Grecja), Nikolai Alho (Asteras Trípolis, Grecja), Adam Stahl (Djurgardens IF, Szwecja).

pomocnicy: Matti Peltola (DC United, USA), Glen Kamara (Stade Rennais, Francja), Adam Marchijew (Aris Limassol, Cypr), Santeri Vaananen (Rosenborg BK, Norwegia), Rasmus Schuller (Djurgardens IF, Szwecja), Onni Valakari (San Diego FC, USA), Fredrik Jensen (AS Aris, Grecja), Kaan Kairinen (Sparta Praga, Czechy), Anssi Suhonen (Osters IF, Szwecja), Oliver Antman (Rangers FC, Szkocja), Topi Keskinen (Aberdeen FC, Szkocja), Oiva Jukkola (FC Ilves, Finlandia)

napastnicy: Joel Pohjanpalo (Palermo FC, Włochy), Benjamin Kallman (Hannover 96, Niemcy), Teemu Pukki (HJK, Finlandia), Robin Lod (Minnesota United FC, USA).

I tak są w kadrze dwaj napastnicy, którzy przyczynili się do ostatniej porażki Polski w Helsinkach, a więc Joel Pohjanpalo i Benjamin Kallman. Drugi z nich jeszcze w poprzednim sezonie grał w barwach Cracovii.

Mecz Polska - Finlandia zostanie rozegrany w niedzielę 7 września o godz. 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trzy dni wcześniej, w czwartek 4 września o godz. 20:45, Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią. Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

