Rywale Polaków szybko odsłonili karty. Oto skład, który ma nas pokonać

10 czerwca bieżącego roku reprezentacja Polski rozegrała ostatni mecz. Wtedy, w Helsinkach, kadra prowadzona przez Michała Probierza przegrała 1:2 z Finlandią w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Przed meczem powstało potężne zamieszanie związane z nieobecnością Roberta Lewandowskiego i odebraniem mu opaski kapitańskiej. Kilka dni po meczu Probierz podał się do dymisji i nowy rozdział Biało-Czerwonymi napisze Jan Urban.
Nowy selekcjoner w czwartek albo w piątek ma ogłosić kadrę na wrześniowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Finowie z kolei nie czekali i już w środowe popołudnie ogłosili listę 26 zawodników, którzy znajdą się w kadrze na mecz towarzyski z Norwegią i spotkanie z Polską w ramach eliminacji do MŚ.
Zobacz też: W Rumunii głośno o tym, co zrobiła Legia. Trener został oszukany?!
I tak są w kadrze dwaj napastnicy, którzy przyczynili się do ostatniej porażki Polski w Helsinkach, a więc Joel Pohjanpalo i Benjamin Kallman. Drugi z nich jeszcze w poprzednim sezonie grał w barwach Cracovii.
Mecz Polska - Finlandia zostanie rozegrany w niedzielę 7 września o godz. 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trzy dni wcześniej, w czwartek 4 września o godz. 20:45, Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią. Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!