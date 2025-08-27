Hajto podpowiada Urbanowi. "To powinno być wprowadzone od zaraz"

W czerwcu Jan Urban przejął reprezentację Polski po Michale Probierzu. Wielkimi krokami zbliża się debiut nowego selekcjonera. Już we wrześniu nasza kadra zagra kolejne mecze w eliminacjach mistrzostw świata, a w mediach wiele mówi się na temat pierwszych powołań Urbana. Zdaniem "Przeglądu Sportowego" do drużyny ma wrócić między innymi Tomasz Kędziora.

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Tomasz Hajto apeluje do kadrowiczów

Na niedługo przed ogłoszeniem kadry Tomasz Hajto udzielił wywiadu Polsatowi Sport. Były reprezentant Polski ma jedną radę dla Jana Urbana i zdradził, jak powinno przebiegać zgrupowanie. I zaapelował przy tym do reprezentantów Polski.

- W Prawdzie Futbolu u Romka Kołtonia zrobiłem "Dekalog reprezentanta" i to powinno być wprowadzone od zaraz! Na reprezentację przyjeżdżasz do pracy, a nie na urlop i kręcenie reklam, przywożenie rodzin, pałętanie się po hotelu i narzekanie, że jest dużo meczów. Tylko siedzenie, odpoczywanie i ciężka praca. To jest jedno zdanie, a zarazem jak ważne. Przyjeżdżasz w poniedziałek i nie ma czasu na kręcenie reklam, bo takie kilka godzin męczy piłkarza. Pierwszego dnia można się spotkać ze znajomymi, rodziną, ale potem jest praca. Piłka nożna to jest twój zawód. Musisz być skoncentrowany na meczu - powiedział.

Do pierwszego meczu reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana pozostało niewiele ponad tydzień. W czwartek 4 września Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią o godz. 20:45. Trzy dni później - w niedzielę 7 września o godz. 20:45 zagramy z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

