Media: Urban szykuje sensacyjne powołanie. Nikt na niego nie stawiał

Reprezentacja Polski za nieco ponad tydzień rozegra pierwsze mecze za kadencji Jana Urbana. 4 września zmierzy się w Rotterdamie z Holandią, a trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie podejmie Finlandię. Obydwa spotkania będą kluczowe w kontekście rywalizację o awans na mistrzostwa świata w 2026 r. Już wiadomo, że nowy selekcjoner ogłosi listę powołanych zawodników w piątek 29 sierpnia o godz. 12:00 i być może czeka nas niemała sensacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Szpilka miał wypadek samochodowy. "Zasnąłem za kierownicą"

Reprezentacja Polski ma problem. Urban musi kombinować

Sam Urban deklarował w niedawnym wywiadzie dla TVP Sport, że wielkich zmian w kadrze nie przewiduje. - Tam zbyt dużo nie można zmienić i nie będziemy robić zmian dla zmian. Ktoś musi zasłużyć, aby być w reprezentacji - mówił. Mimo to wydaje się, że już teraz może zdecydować na jakieś nieoczywiste wybory, zwłaszcza w obliczu problemów w środku pola.

Jak informował portal Meczyki.pl w zgrupowaniu nie weźmie udziału Jakub Moder. Jego Feyenoord Rotterdam nie wyraził na to zgody, gdyż pomocnik leczy kontuzję. Poza tym problemy z regularną grą mają Kacper Urbański i Maxi Oyedele. W tej sytuacji szansę może dostać ktoś z polskiej Ekstraklasy. Zdaniem TVP Sport Urban poważnie rozważa powołanie Filipa Jagiełły.

Nigdy nie zagrał w kadrze, a teraz takie wieści. Pomocnik Lecha dostanie powołanie?

Pomocnik Lecha Poznań nieoczekiwanie od początku sezonu stanowi mocny punkt drugiej linii mistrzów Polski. W sumie wystąpił w ośmiu meczach, w których strzelił dwa gole i zaliczył asystę. Do siatki trafił również w przegranym 1:5 starciu z Genkiem w IV rundzie eliminacji Ligi Europy. W reprezentacji Polski nie miał jednak okazji zadebiutować, mimo że ma już 28 lat, a w przeszłości grał na poziomie Serie A czy Serie B. Nasz kraj reprezentował za to na szczeblach młodzieżowych.

Jagiełło do Lecha Poznań trafił rok temu z włoskiej Genoi. Poprzedni sezon nie był jednak dla niego specjalnie udany. W ekipie z Wielkopolski odgrywał raczej rolę zmiennika. Łącznie zgromadził 988 minut w rozgrywkach Ekstraklasy, strzelił dwa gole i miał dwie asysty.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU