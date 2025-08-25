PZPN ogłosił. Wszystko jasne ws. powołań Urbana

Reprezentacja Polski już niedługo rozpocznie kolejne zgrupowanie - pierwsze za kadencji Jana Urbana. W ramach eliminacji do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie 4 września zmierzy się w Rotterdamie z Holandią, a 9 września w Chorzowie z Finlandią. Kibice ze zniecierpliwieniem wyczekują więc pierwszych powołań nowego selekcjonera. Już wiadomo, kiedy zostaną ogłoszone.

Kiedy Urban ogłosi pierwsze powołania? Padła data i godzina

W poniedziałek informację na ten temat podał w mediach społecznościowych profil "Łączy nas piłka". - Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosi listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski w piątek 29 sierpnia, o godz. 12:00 - czytamy.

Tym samym potwierdziły się doniesienia medialne, że kadrę na wrześniowe mecze reprezentacji Polski poznamy po ostatnich występach polskich klubów w eliminacjach do europejskich pucharów. Te zaplanowane są na czwartek 28 sierpnia. Lech Poznań zmierzy się wówczas z Genkiem (godz. 20:00), Raków Częstochowa z Ardą Kyrdżali (godz. 20:00), Jagiellonia Białystok z Dinamo City Tirana (godz. 20:45), a Legia Warszawa z Hibernianem (godz. 21:00).

Sam Jan Urban w niedawnym wywiadzie dla TVP Sport zasugerował, że wielkich zmian personalnych w reprezentacji Polski raczej nie możemy się spodziewać. - Rozmawiamy (ze sztabem - red.) o zawodnikach. Tam zbyt dużo nie można zmienić i nie będziemy robić zmian dla zmian. Ktoś musi zasłużyć, aby być w reprezentacji - mówił. Podkreślał też, że drużyna nie będzie miała zbyt wiele czasu na przygotowanie. - Treningów też nie da się zrobić. Może być tak, że nie będziemy mieli normalnych zajęć. Większość zawodników gra w niedzielę, więc nawet ten wtorkowy trening nie będzie na dużej intensywności - wyjaśnił. W Rotterdamie zawodnicy zameldują się w środę 3 września, dzień później - w czwartek czeka ich mecz z Holandią.

