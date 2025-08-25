Reprezentacja Polski traci kluczowego gracza! Holendrzy postawili weto

Dla Modera zamiana Brighton na Feyenoord, której dokonał na początku 2025 roku, była niczym nowy start w karierze. Polak nowym klubie świetnie się wprowadził, miał pewny plac gry, a nawet zdołał wyeliminować AC Milan z fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Niestety Moder sezon 2025/2026 rozpoczął od kontuzji. Dziennikarz Dennis Kranenburg poinformował, że piłkarz dołączy do drużyny dopiero po przerwie reprezentacyjnej.

Feyenoord odmówił przyjazdu Modera. "Trwają intensywne zabiegi, by postawić piłkarza na nogi"

W międzyczasie Jan Urban wysłał do klubów wstępne powołania na zbliżające się wrześniowe zgrupowanie reprezentacji, które będzie zarazem jego pierwszym w roli selekcjonera. Niestety, jak poinformował portal Meczyki, klub z Holandii nie wyraził zgody na udział Modera w najbliższym zgrupowaniu. Powodem takiej decyzji jest oczywiście kontuzja, której nie uda się wyleczyć do pierwszej połowy września.

"W tym momencie trwają intensywne zabiegi, aby spróbować postawić piłkarza na nogi" - informują Meczyki.

Dla Jana Urbana to fatalna wiadomość. Środkowy pomocnik do tej pory był podstawowym graczem reprezentacji Polski, w której od momentu Euro 2024 rozegrał 12 na 13 możliwych spotkań, przy czym podczas eliminacji do mistrzostw świata 2026 każdy mecz rozpoczynał od pierwszej minuty. Był jednym z wyróżniających się polskich piłkarzy w zachodnich ligach. Gra w silnym klubie i miał tam pewne miejsce w składzie. Ze sporym prawdopodobieństwem można założyć, że nowy selekcjoner postawiłby na niego w najbliższych meczach o punkty.

A te nadejdą już lada moment. 4 września reprezentacja Polski pojedzie do Holandii, by tam zagrać spotkanie z faworytami do wygrania grupy G. Trzy dni później podejmie u siebie reprezentację Finlandii, która dość niespodziewanie pokonała ją 2:1 w Helsinkach. By wciąż realnie liczyć się w walce o baraże do MŚ - a te daje zajęcie drugiego miejsca w grupie - Polacy muszą wygrać choć jedno z tych spotkań. Bez Modera to zadanie będzie utrudnione.

Aktualnie liderem grupy G jest Finlandia, która zgromadziła 7 punktów w czterech meczach. Kolejne miejsca zajmują Holandia (6 pkt po dwóch grach) i Polska (6 pkt po trzech spotkaniach).

