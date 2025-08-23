Grosicki nawet się nie zawahał. Tak odpowiedział na pytanie o powrót do reprezentacji

- Słyszałem o tym, że jest w dalszym ciągu (dostępny - red.). Kurczę, szczerze mówiąc, nie wiem, czemu chciał się tak szybko żegnać. Nie jest to łatwa sytuacja. [...] Mówimy o wyróżniającym się piłkarzu. Mam duży problem, jeśli chodzi o pozycję "Grosika". Nie wahałbym się zapytać: "Kamil - jesteś gotowy?". Wiemy, że są piłkarze, którzy w jego wieku grają na bardzo wysokim poziomie - mówił Jan Urban po nominacji na selekcjonera reprezentacji Polski. Czy należy spodziewać się sensacyjnego powrotu?

Kamil Grosicki zabrał głos po meczu Pogoni Szczecin. Wspomniał o Robercie Lewandowskim

Po piątkowym meczu Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź (2:1) 37-latek porozmawiał z TVP Sport. Tam odniósł się do tego, że został wystawiony na pozycji napastnika (ze względu na problemy kadrowe). I postanowił nawiązać do sytuacji w drużynie narodowej.

- Nie wiemy, co z Robertem Lewandowskim (śmiech). Nie no, żartuję, trener tak chciał to ustawić i mieliśmy zadania, aby się z Paulem zmieniać. Wydaje mi się, że nie było tak źle na ataku. Miałem strzały, wykończenie było słabsze, ale zostawiłem dziś dużo zdrowia i całe serce dla drużyny - powiedział.

Kamil Grosicki ogłasza ws. Jana Urbana i reprezentacji Polski

W dalszej części rozmowy padło pytanie o możliwy powrót zawodnika do drużyny narodowej. Główny zainteresowany nieco zaskoczył. - Cały czas mam kontakt z trenerem Urbanem - oznajmił. Te słowa tylko podsycają spekulacje, a może się okazać, iż czerwcowe spotkanie z Mołdawią (2:0) wcale nie było pożegnaniem Grosickiego.

To, czy będziemy światkami sensacyjnego powrotu, wyjaśni się lada moment. Selekcjoner ma ogłosić listę powołanych na wrześniowe zgrupowanie (mecze z Holandią i Finlandią) w przyszłym tygodniu, jeszcze przed siódmą kolejką Ekstraklasy (najpewniej stanie się to w czwartek 28 sierpnia).

Dotychczas Kamil Grosicki rozegrał 95 meczów w narodowych barwach. Strzelił 17 goli oraz zanotował 24 asysty.