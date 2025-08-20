Jan Urban przejął reprezentację Polski po Michale Probierzu, który w czerwcu podał się do dymisji. Nastąpiło to niedługo po porażce biało-czerwonych z Finlandią (1:2). Jeszcze wcześniej selekcjoner zadzwonił do Roberta Lewandowskiego i w krótkiej rozmowie pozbawił go opaski kapitańskiej. W konsekwencji Lewandowski zrezygnował z gry w kadrze do momentu, kiedy Probierz będzie ją prowadził.

Boniek nie ma wątpliwości ws. kapitana

I właśnie to była kluczowa kwestia przy dymisji trenera, o czym na kanale "Prawda Futbolu" powiedział Zbigniew Boniek, wiceprezydent UEFA, były prezes PZPN.

- To kosztowało go posadę. Sama porażka nie spowodowałaby zmiany selekcjonera - podkreślił Boniek. - To przekazanie opaski (Piotrowi Zielińskiemu - przyp.red.) to była, że tak powiem, Probierzowa lekcja. Probierz sam sobie to wymyślił, a nie drużyna - dodał.

Kibice zastanawiają się nad tym, jak będzie funkcjonować kadra po burzy, jaką wywołała decyzja poprzedniego selekcjonera. Lewandowski zadeklarował już, że wraca do drużyny i pozostaje pytanie, czy ponownie będzie jej kapitanem. Czy tak powinno się stać? Boniek nie ma wątpliwości.

- Czy Robert Lewandowski wróci na najbliższym zgrupowaniu? Nie wiem, bo ma kontuzję. Jeśli nie, to ktoś kapitanem musi być, pewnie Zieliński. Natomiast wydaje mi się, że mówienie o tym, że kapitanem może nie być Robert Lewandowski to jest strata czasu (...) Dla mnie Robert jest kapitanem i tyle - przyznał legendarny polski piłkarz.

Ważne mecze Polaków w walce o mundial

Boniek wyznał, że dla niego sytuacja związana z kapitanem kadry, to sztuczny problem, który stworzył poprzedni selekcjoner. Nowy trener stanie natomiast przed dużym wyzwaniem.

Nie dość, że trzeba poprawić atmosferę w reprezentacji, to jeszcze przed nami dwa trudne mecze w eliminacjach do mistrzostw świata. 4 września Polacy zagrają na wyjeździe z Holandią, a trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie zmierzą się z Finlandią.