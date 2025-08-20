W Hiszpanii nie mają wątpliwości ws. Lewandowskiego. Piszą wprost

"Na niedługo przed 37. urodzinami Robert Lewandowski wciąż cieszy się dużą popularnością w Polsce" - napisał "Mundo Deportivo". Hiszpanie przeanalizowali sytuację "Lewego" w kadrze narodowej. Wnioski nasuwają się same.

Lewandowski znów kapitanem? Ankieta mówi wiele

W tym tygodniu na kanale portalu Meczyki.pl na platformie YouTube gościem specjalnym był selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. Nowy szkoleniowiec biało-czerwonych nie zdradził jeszcze, kto będzie kapitanem drużyny. Kibice natomiast zostali zapytani w sondzie, czy Lewandowski powinien ponownie otrzymać opaskę kapitańską, czy też ma ją utrzymać Piotr Zieliński.

"Mundo Deportivo" zwraca uwagę na wyniki tego badania, pisząc, że "Lewandowski ma ogromne poparcie". Te słowa, rzecz jasna, nie są na wyrost, bo za "Lewym" opowiada się aż 82 procent ankietowanych. Tylko 18 procent wskazało Zielińskiego.

"Biorąc pod uwagę, że Lewandowski, mimo że wkracza w 37. rok życia, ma za sobą fantastyczny sezon w Barcelonie, w którym strzelił 42 gole, Urban natychmiast otworzył mu drzwi do polskiej szatni, aby walczyć o awans na mundial 2026" - piszą Hiszpanie.

Urban oczyści atmosferę w reprezentacji?

Lewandowski stracił opaskę w kontrowersyjnych okolicznościach w czerwcu. Najlepszy strzelec w historii polskiej kadry otrzymał telefon od Michała Probierza - trener w krótkiej rozmowie przekazał swoją decyzję napastnikowi.

"Lewy" był bardzo zdziwiony sposobem komunikacji wybranym przez selekcjonera i uznał, że zrezygnuje z występów w kadrze do momentu, kiedy Probierz będzie prowadził reprezentację. Następnie nadszedł przegrany mecz z Finlandią (1:2), a szkoleniowiec podał się do dymisji.

Atmosfera w drużynie narodowej jest daleka od idealnej, więc Urban będzie musiał zrobić wszystko, by ją poprawić.