Wielkimi krokami zbliża się czas pierwszych powołań nowego selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana. Kibice mogą zastanawiać się jak nowy opiekun kadry podejdzie do kwestii powołań piłkarzy z dość egzotycznych lig z polskiej perspektywy. Takimi przykładami zawodników są Marcin Bułka z saudyjskiego NEOM SC i Krzysztof Piątek z katarskiego Al-Duhail SC. Ich temat został wywołany w najnowszym wywiadzie z selekcjonerem.

Urban szczerze o Piątku. "Chodzi też jakie wymagania stawia taka liga"

Łukasz Wiśniowski, jeden z prowadzących rozmowę dla Meczyki.pl, zapytał o Marcina Bułkę - bramkarza, który podpisał kontrakt z NEOM SC z Arabii Saudyjskiej. Dziennikarz chciał się dowiedzieć, czy były golkiper Nicei - podobnie jak Krzysztof Piątek, który występuje w Katarze - wypisał się z walki o grę w reprezentacyjnych barwach. Odpowiedź Urbana była złożona. - W pewien sposób tracimy go z pola widzenia, tego bliższego kontaktu - rozpoczął selekcjoner.

- Chodzi też jakie wymagania przed bramkarzem stawia taka liga. Jakie wymagania przed napastnikiem stawia ta liga? Ostatnio chyba Piątek zremisował 1:1, a bramkę dla drużyny przeciwnej strzelił były zawodnik Cracovii van Amersfoort. Nie wiem dokładnie, jaka ta liga jest. Jakie wyzwania będą przed Piątkiem w tym przypadku - dodał.

Reprezentacja Polski we wrześniu rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata, które w przyszłym roku rozegrane zostaną w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Najpierw Biało-Czerwoni rozegrają starcie z Holandią (4 września), a trzy dni później zmierzą się z Finlandią (7 września).

Czas pokaże, czy Bułka i Piątek znajdą się w gronie kadrowiczów na to zgrupowanie. Pierwszy z tego duetu ma na koncie zaledwie pięć meczów w narodowych barwach. Drugi to znacznie bardziej doświadczony reprezentant. Piątek w 37 spotkaniach z orłem na piersi zdobył 12 goli.