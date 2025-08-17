Piłkarz Ekstraklasy przerwał milczenie ws. Urbana

Radomiak Radom w 4. kolejce Ekstraklasy nieoczekiwanie przegrał aż 0:3 z Koroną Kielce, ale i tak notuje solidny początek sezonu. Zdążył już wygrać z Rakowem Częstochowa (3:1) i wręcz zdemolować Pogoń Szczecin (5:1). W ligowej tabeli z siedmioma punktami na koncie zajmuje obecnie czwarte miejsce. Nic więc dziwnego, że w mediach pojawia się ostatnio coraz więcej ekipy z województwa mazowieckiego.

Były zawodnik Jana Urbana zabrał głos. Nie pozostawił wątpliwości

Pierwszym bramkarzem Radomiaka Radom od tego sezonu jest Filip Majchrowicz, który reprezentował ten klub też w latach 2021-2024. W poprzednich rozgrywkach 25-latek grał jednak w Górniku Zabrze, gdzie minął się z Janem Urbanem - zwolnionym z wielokrotnego mistrza Polski w kwietniu. Mimo stosunkowo krótkiego okresu współpracy Majchrowicz zdążył poznać się na obecnym selekcjonerze Biało-Czerwonych. Oto co o nim powiedział w rozmowie z "sport.tvp.pl":

- Myślę, że na pewno sobie poradzi jako szkoleniowiec reprezentacji. Jest fachowcem w pracy nad relacjami interpersonalnymi. Ma to opanowane na bardzo wysokim poziomie. Po prostu jest dobrym człowiekiem, a myślę, że kadra potrzebuje teraz takiej osoby. [...] Trener Jan Urban umie docierać do piłkarzy i jest pod tym względem na najwyższym poziomie w Polsce - stwierdził bramkarz.

Po chwili Majchrowicz dodał jeszcze o Urbanie: - Jakim jest trenerem? Na pewno wymagającym. Pilnował w szatni, żeby wszyscy piłkarze trzymali się założeń taktycznych. Górnik, gdy tam grałem, kojarzył się pod wodzą trenera Urbana z grą ofensywną. Mieliśmy wypracowanych sporo schematów, które miały nam pomagać na boisku i z których byliśmy rozliczani. Wymagający to słowo, które najlepiej charakteryzuje trenera Jana Urbana - zakończył 25-latek.

Co ciekawe, Majchrowicz został też zapytany przez dziennikarza TVP Sport o ewentualne zainteresowanie usługami zawodników Radomiaka Radom przez Jana Urbana. Początkowo golkiper zwrócił się w stronę świetnie dysponowanego ostatnio Jana Grzesika, ale przyznał, że sam też chciałby zagrać w kadrze, choć stara się być realistą.

– Myślę, że na mnie jest za wcześnie. Polska bramka jest najsilniej obsadzoną pozycją. Aczkolwiek każdy marzy o powołaniu i ja też. Robię wszystko, żeby to się kiedyś stało, ale jednak trzeba zachować spokój, pokorę i ciężko trenować. Może kiedyś? - podsumował Majchrowicz.