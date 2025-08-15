Media: Urban szykuje sensacyjne powołanie. To musiało się wydarzyć

Reprezentacja Polski za kilkanaście dni rozpocznie pierwsze zgrupowanie pod wodzą Jana Urbana. Nieco wcześniej zostaną ogłoszone powołania, a na liście nowego selekcjonera ma się znaleźć jeden absolutny debiutant.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Jan Urban głowi się nad powołaniami do reprezentacji Polski. Kandydatem zupełny nowicjusz

Jak poinformował "Przegląd Sportowy" Onet, chodzi o Jana Ziółkowskiego, środkowego obrońcę Legii Warszawa. Choć niedługo może on zmienić klub, gdyż prowadzone są zaawansowane rozmowy w sprawie transferu do AS Romy.

Ziółkowski występował w kadrach młodzieżowych. Dotarł do szczebla U-20 (pięć występów, jeden gol), jednak ostatni mecz rozegrał tam w listopadzie zeszłego roku. Był brany pod uwagę przy powołaniach na tegoroczne mistrzostwa Europy do lat 21 - ostatecznie nie było go na liście i zrobiło się wokół tego wiele szumu. Rzekomo piłkarz chciał jechać na turniej tylko po uzyskaniu gwarancji gry w pierwszym składzie, co zostało zdementowane przez otoczenie 20-latka.

Media: Jan Ziółkowski zostanie powołany do reprezentacji Polski

Wygląda na to, że w najbliższym czasie defensor stawi się na zgrupowanie pierwszej reprezentacji. Chociaż może mieć bardzo trudno, aby zadebiutować - we wrześniu polską kadrę czekają arcyważne mecze eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią (4.09, Rotterdam) oraz Finlandią (7.09, Chorzów), w których Urban może preferować bardziej doświadczonych zawodników.

Zobacz także: Show Polaka w LE na oczach Urbana! Będzie wielki powrót do reprezentacji?

Do czasu zgrupowania powinna też wyjaśnić się klubowa sytuacja Jana Ziółkowskiego. Na razie pozostaje on piłkarzem Legii Warszawa, dla której w obecnym sezonie rozegrał sześć meczów (bez gola i asysty).