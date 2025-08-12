Zaskakująco długo trwało bezrobocie Jerzego Brzęczka. W 2022 roku zaliczył epizod w Wiśle Kraków, która pod jego wodzą spadła z Ekstraklasy. Od tamtego czasu nie pracował w żadnym klubie, mimo pogłosek, że może wrócić do prowadzenia seniorskiej reprezentacji Polski. Cezary Kulesza zaproponował jednak 54-latkowi inną posadę, w kadrze młodzieżowej. W ostatnich dniach ta decyzja prezesa PZPN jest szeroko komentowana w przestrzeni medialnej.
Zbigniew Boniek skomentował nową przygodę trenerską Brzęczka
Nie każdy jest zdania, że Jerzy Brzęczek to odpowiedni trener do kadry U-21. W dużej mierze ze względu na jego brak aktywności w ostatnich latach czy to, że w seniorskiej reprezentacji Polski nie słynął jako szkoleniowiec, który regularnie dawał okazje do gry młodym zawodnikom. Teraz na jego temat wypowiedział się człowiek, który w PZPN go zarówno zatrudnił, jak i zwolnił.
- Ja, jako Zbigniew Boniek, nie widzę go jako trenera U-21. Szukałem na szybko przypadków, czy gdzieś na świecie były trener pierwszej reprezentacji po czterech, pięciu latach wrócił do prowadzenia młodzieżowej reprezentacji. Specjalnie czegoś takiego nie widziałem - powiedział Boniek na antenie "Prawdy Futbolu" na YouTube.
Były prezes PZPN miał też inne przemyślenia: - Czytam też, że Radosław Sobolewski będzie w kadrze U-18. Robią się zmiany, prezes ma do tego prawo. Czarek może się tym pobawić przez te trzy, cztery lata. Potem przyjdzie ktoś inny i pewnie będzie musiał rzeczy robić po swojemu. Ja mówię i powtarzam po raz kolejny: wielki szacunek dla Jurka za to, co zrobił. Niestety musieliśmy się rozstać, z przykrością stwierdzam [...] Uważam, że to jest fajny, dobry trener. Ale to nie jest to stanowisko. Życzę mu jednak jak najlepiej - podsumował Boniek.
Jerzy Brzęczek był uznanym polskim piłkarzem. Zdobył srebrny medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie i łącznie wystąpił w kadrze w 44 meczach. W roli trenera prowadził natomiast - poza kadrą - m.in. Wisłę Płock, Lechię Gdańsk oraz Wisłę Kraków.
