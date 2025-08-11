Była 14:24. PZPN ogłosił nowego selekcjonera reprezentacji Polski!

Wielkie zmiany na stanowiskach selekcjonerów reprezentacji Polski. W lipcu seniorską kadrę objął Jan Urban, a kilka dni temu Jerzy Brzęczek został mianowany szkoleniowcem najważniejszej młodzieżówki - drużyny do lat 21. Okazuje się, że to nie koniec roszad. Znany trener został opiekunem reprezentacji Polski do lat 18. Wszystko przekazano w stosownym komunikacie.
"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 18 został Radosław Sobolewski. Na tym stanowisku zastąpi Wojciecha Kobeszkę, który prowadził kadrę (najpierw rocznik 2005, a następnie 2006) od lipca 2022 roku. PZPN dziękuje Wojciechowi Kobeszce za zaangażowanie, profesjonalną współpracę i życzy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej" - czytamy na oficjalnej stronie Łączy nas piłka.
Pochodzący z Białegostoku Sobolewski ma za sobą bogatą karierę piłkarską, a wielu kibiców z pewnością pamięta go z czasów gry dla Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, Wisły Kraków i Górnika Zabrze. W barwach tego drugiego klubu nosił opaską kapitańską i reprezentował Polskę - z sukcesami - na arenie międzynarodowej.
Warto pamiętać, że Sobolewski ma za sobą także występy w seniorskiej kadrze narodowej. Zagrał dla niej 32 razy, wystąpił na mundialu w Niemczech i był członkiem zespołu, który przeszedł do historii i awansował na Euro 2008. Przed turniejem zakończył reprezentacyjną karierę.
Jego doświadczenie trenerskie opiera się o pracę w trzech klubach. Przez lata przygotowywał się do pełnienia obowiązków pierwszego trenera Wisły Kraków. Łącznie - jako trener tymczasowy i stały - poprowadził ją w 46 meczach. W 62 spotkaniach był szkoleniowcem Wisły Płock (2019-2021). Od maja do września 2024 roku prowadził Odrę Opole. Była to jego ostatnia praca.
W komunikacie poinformowano, że zespół pod wodzą Sobolewskiego będzie przygotowywać się do rozpoczynających się w przyszłym roku kwalifikacji do Euro U-19 2027.
