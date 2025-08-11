Była 14:24. PZPN ogłosił nowego selekcjonera reprezentacji Polski!

Wielkie zmiany na stanowiskach selekcjonerów reprezentacji Polski. W lipcu seniorską kadrę objął Jan Urban, a kilka dni temu Jerzy Brzęczek został mianowany szkoleniowcem najważniejszej młodzieżówki - drużyny do lat 21. Okazuje się, że to nie koniec roszad. Znany trener został opiekunem reprezentacji Polski do lat 18. Wszystko przekazano w stosownym komunikacie.

Kolejna zmiana selekcjonera. Sobolewski przejmuje kadrę

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 18 został Radosław Sobolewski. Na tym stanowisku zastąpi Wojciecha Kobeszkę, który prowadził kadrę (najpierw rocznik 2005, a następnie 2006) od lipca 2022 roku. PZPN dziękuje Wojciechowi Kobeszce za zaangażowanie, profesjonalną współpracę i życzy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej" - czytamy na oficjalnej stronie Łączy nas piłka.

Pochodzący z Białegostoku Sobolewski ma za sobą bogatą karierę piłkarską, a wielu kibiców z pewnością pamięta go z czasów gry dla Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, Wisły Kraków i Górnika Zabrze. W barwach tego drugiego klubu nosił opaską kapitańską i reprezentował Polskę - z sukcesami - na arenie międzynarodowej.

Warto pamiętać, że Sobolewski ma za sobą także występy w seniorskiej kadrze narodowej. Zagrał dla niej 32 razy, wystąpił na mundialu w Niemczech i był członkiem zespołu, który przeszedł do historii i awansował na Euro 2008. Przed turniejem zakończył reprezentacyjną karierę.

Jego doświadczenie trenerskie opiera się o pracę w trzech klubach. Przez lata przygotowywał się do pełnienia obowiązków pierwszego trenera Wisły Kraków. Łącznie - jako trener tymczasowy i stały - poprowadził ją w 46 meczach. W 62 spotkaniach był szkoleniowcem Wisły Płock (2019-2021). Od maja do września 2024 roku prowadził Odrę Opole. Była to jego ostatnia praca.

W komunikacie poinformowano, że zespół pod wodzą Sobolewskiego będzie przygotowywać się do rozpoczynających się w przyszłym roku kwalifikacji do Euro U-19 2027.