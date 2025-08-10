To będzie asystent Brzęczka w reprezentacji Polski. Co za nazwisko!

Cezary Kulesza zaskoczył i zwolnił Adama Majewskiego po nieudanych mistrzostwach Europy U-21. Polegliśmy w nich z Gruzją (1:2), Portugalią (0:5) oraz Francją (1:4). Wydawało się, że mimo tej porażki selekcjoner młodzieżówki pozostanie na stanowisku, gdyż przed imprezą podpisał nowy kontrakt. Jednak prezes PZPN zwolnił go i zatrudnił... Jerzego Brzęczka. - Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach - powiedział Brzęczek w oficjalnym komunikacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczek nie krył wzruszenia. "Było wiele trudnych momentów, Kuba to udźwignął"

Media: Jerzy Brzęczek znalazł asystenta

Teraz nowy selekcjoner skupił się na kompletowaniu sztabu. Według doniesień serwisu meczyki.pl asystentem Jerzego Brzęczka w reprezentacji U-21 będzie Dariusz Dudka. "Wcześniej pracował on jako asystent w Lechu Poznań. Współpracował z Dariuszem Żurawiem, Maciejem Skorżą, Johnem van den Bromem, Mariuszem Rumakiem i Nielsem Frederiksenem. W maju tego roku "Kolejorz" pożegnał 41-latka" - przypomina serwis.

Dariusz Dudka to 65-krotny reprezentant Polski i Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta. Brał on udział w mistrzostwach świata 2006, mistrzostwach Europy 2008 i mistrzostwach Europy 2012. Grał w takich klubach jak Wisła Kraków, AJ Auxerre, Levante, Birmingham, czy Lech Poznań

Oprócz niego - według serwisu - do sztabu Jerzego Brzęczka ma dołączyć jeszcze jeden asystent. Na razie nie wiadomo, kto to będzie.

Zobacz też: Boniek wyłożył karty na stół ws. Brzęczka. Oto co myśli

Brzęczek wraca do pracy po przerwie

Jerzy Brzęczek wraca do współpracy w PZPN po czterech latach. Przypomnijmy, że w 2021 roku, tuż przed mistrzostwami Europy Zbigniew Boniek zwolnił go z funkcji selekcjonera pierwszej reprezentacji i zastąpił Paulo Sousą. Po rozstaniu się z reprezentacją trener podjął pracę w Wiśle Kraków, ale przygoda ta trwała zaledwie od lutego do października 2022 roku.

W polskiej młodzieżówce Brzęczek zadebiutuje w eliminacjach do Euro 2027. Pierwszy mecz zaplanowano na 5 września przeciwko Macedonii Północnej. Cztery dni później reprezentacja U-21 rozegra wyjazdowy mecz z Armenią.