To będzie asystent Brzęczka w reprezentacji Polski. Co za nazwisko!
Jerzy Brzęczek wrócił niedawno do pracy w PZPN. Dość niespodziewanie został on selekcjonerem polskiej młodzieżówki. Trener od razu wziął się do roboty, by... skompletować sztab. Według doniesień serwisu meczyki.pl znalazł asystenta. To były reprezentant Polski.
Jerzy Brzęczek
Cezary Kulesza zaskoczył i zwolnił Adama Majewskiego po nieudanych mistrzostwach Europy U-21. Polegliśmy w nich z Gruzją (1:2), Portugalią (0:5) oraz Francją (1:4). Wydawało się, że mimo tej porażki selekcjoner młodzieżówki pozostanie na stanowisku, gdyż przed imprezą podpisał nowy kontrakt. Jednak prezes PZPN zwolnił go i zatrudnił... Jerzego Brzęczka. - Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach - powiedział Brzęczek w oficjalnym komunikacie.

Media: Jerzy Brzęczek znalazł asystenta

Teraz nowy selekcjoner skupił się na kompletowaniu sztabu. Według doniesień serwisu meczyki.pl asystentem Jerzego Brzęczka w reprezentacji U-21 będzie Dariusz Dudka. "Wcześniej pracował on jako asystent w Lechu Poznań. Współpracował z Dariuszem Żurawiem, Maciejem Skorżą, Johnem van den Bromem, Mariuszem Rumakiem i Nielsem Frederiksenem. W maju tego roku "Kolejorz" pożegnał 41-latka" - przypomina serwis.

Dariusz Dudka to 65-krotny reprezentant Polski i Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta. Brał on udział w mistrzostwach świata 2006, mistrzostwach Europy 2008 i mistrzostwach Europy 2012. Grał w takich klubach jak Wisła Kraków, AJ Auxerre, Levante, Birmingham, czy Lech Poznań

Oprócz niego - według serwisu - do sztabu Jerzego Brzęczka ma dołączyć jeszcze jeden asystent. Na razie nie wiadomo, kto to będzie.

Brzęczek wraca do pracy po przerwie

Jerzy Brzęczek wraca do współpracy w PZPN po czterech latach. Przypomnijmy, że w 2021 roku, tuż przed mistrzostwami Europy Zbigniew Boniek zwolnił go z funkcji selekcjonera pierwszej reprezentacji i zastąpił Paulo Sousą. Po rozstaniu się z reprezentacją trener podjął pracę w Wiśle Kraków, ale przygoda ta trwała zaledwie od lutego do października 2022 roku.

W polskiej młodzieżówce Brzęczek zadebiutuje w eliminacjach do Euro 2027. Pierwszy mecz zaplanowano na 5 września przeciwko Macedonii Północnej. Cztery dni później reprezentacja U-21 rozegra wyjazdowy mecz z Armenią.

