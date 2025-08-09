Media: Firma Kuleszy wzięła 453 tysiące złotych z KPO. Oto na jaki cel

Od piątku cała Polska żyje aferą wokół KPO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało mapę przedstawiającą przedsiębiorstwa, którym przyznano dotację. Szybko odkryto, że środki przeznaczone dla branży HoReCa (hotele, gastronomia i catering) miały być wykorzystywane na zakup dziwnych rzeczy, takich jak jachty, meble, czy wirtualna strzelnica. Jak się okazuje, w sprawę "zamieszany" jest też prezes PZPN Cezary Kulesza.

Biznes Cezarego Kuleszy skorzystał z KPO. Spora suma

Wirtualna Polska szybko odkryła, że również biznes Kuleszy skorzystał z pieniędzy z KPO. Mowa o spółce MEP-POL, której rzeczywistym beneficjentem jest właśnie szef PZPN. Kulesza jest prezesem zarządu i wspólnikiem MEP-POL sp. z o.o. według ustaleń WP, a właścicielem inny podmiot z nim związany. Jak czytamy, firma dostała środki finansowe w wysokości 453 tys. 431 złotych na rozwój luksusowego hotelu na Podlasiu, a dokładnie wprowadzenie "usługi cateringu zewnętrznego". To pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w tym regionie.

Dziennikarze WP skontaktowali się z Cezarym Kuleszą, w celu wyjaśnienia, jak wykorzystane zostaną te pieniądze. Trzeba zaznaczyć, że pierwotnie - jesienią 2024, MEP-POL nie dostał finansowania, zmieniło się to niedawno. Kulesza unikał jednak w swojej odpowiedzi konkretów.

- Jeśli jest możliwość skorzystania z dotacji na określony cel i stosowna instytucja podjęła decyzję, o przyznaniu tych środków, to my - działając zgodnie z regulaminem -z takiego wsparcia korzystamy - powiedział.

Kulesza dostał też pytanie o aferę wokół KPO. - Jako przedsiębiorca doskonale zdaję sobie sprawę, że jeżeli otrzymuje dotacje, to będę zobowiązany do wykorzystania jej na cel zgodny z wnioskiem. Muszę też przedstawić stosowną dokumentację - podsumował.