Boniek wyłożył karty na stół ws. Brzęczka. Oto co myśli
Jerzy Brzęczek został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Jego wybór mógł zaskoczyć wielu. Były szkoleniowiec pierwszej kadry pozostawał bez pracy od 2022 roku. Nominację skomentowali już niemal wszyscy. Głos zabrał Zbigniew Boniek, który swoim stanowiskiem podzielił się na profilu X.
Tego niemal nikt się nie spodziewał. W piątkowy poranek jak grom z jasnego nieba uderzyła informacja o tym, że Adam Majewski zostanie zastąpiony na stanowisku selekcjonera młodzieżowej reprezentacji U-21 przez Jerzego Brzęczka. Do tego wyboru przekonany nie jest Zbigniew Boniek.

Boniek zareagował. Tak skomentował wybór Brzęczka

- Mnie się wydaje, że JB może jeszcze dużo dobrych rzeczy zrobić i coś udowodnić, ale w U-21 to Go nie widzę dobrze - napisał na swoim profilu na portalu X.

Przypomnijmy, że Brzęczek w 2018 roku zatrudnił Brzęczka na stanowisko selekcjonera pierwszej reprezentacji. Urodzony w Truskolasach trener kadrę prowadził do stycznia 2021 roku. W 24 meczach wygrał 12 razy, siedmiokrotnie przegrywając i pięciokrotnie remisując. Reprezentacja pod wodzą Brzęczka awansowała na Euro

Od lutego do października 2022 roku Brzęczek był szkoleniowcem Wisły Kraków. Spadł z nią z ekstraklasy i do dziś pozostawała to jego ostatnia praca. Przypomnijmy, że w czerwcu i lipcu - po rozstaniu z pierwszą kadrą Michała Probierza - Brzęczek był łączony z powrotem do seniorskiej reprezentacji. Ostatecznie zostanie selekcjonerem kadry U-21.

- Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach – powiedział Jerzy Brzęczek cytowany przez oficjalny profil Łączy Nas Piłka na portalu X.

Młodzieżówka we wrześniu rozegra dwa mecze w eliminacjach do Euro U-21. 5 września zagra z Macedonią Północną, a cztery dni później zmierzy się z Armenią.

