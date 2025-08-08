Boniek wyłożył karty na stół ws. Brzęczka. Oto co myśli

Tego niemal nikt się nie spodziewał. W piątkowy poranek jak grom z jasnego nieba uderzyła informacja o tym, że Adam Majewski zostanie zastąpiony na stanowisku selekcjonera młodzieżowej reprezentacji U-21 przez Jerzego Brzęczka. Do tego wyboru przekonany nie jest Zbigniew Boniek.

Boniek zareagował. Tak skomentował wybór Brzęczka

- Mnie się wydaje, że JB może jeszcze dużo dobrych rzeczy zrobić i coś udowodnić, ale w U-21 to Go nie widzę dobrze - napisał na swoim profilu na portalu X.

Przypomnijmy, że Brzęczek w 2018 roku zatrudnił Brzęczka na stanowisko selekcjonera pierwszej reprezentacji. Urodzony w Truskolasach trener kadrę prowadził do stycznia 2021 roku. W 24 meczach wygrał 12 razy, siedmiokrotnie przegrywając i pięciokrotnie remisując. Reprezentacja pod wodzą Brzęczka awansowała na Euro.

Od lutego do października 2022 roku Brzęczek był szkoleniowcem Wisły Kraków. Spadł z nią z ekstraklasy i do dziś pozostawała to jego ostatnia praca. Przypomnijmy, że w czerwcu i lipcu - po rozstaniu z pierwszą kadrą Michała Probierza - Brzęczek był łączony z powrotem do seniorskiej reprezentacji. Ostatecznie zostanie selekcjonerem kadry U-21.

- Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach – powiedział Jerzy Brzęczek cytowany przez oficjalny profil Łączy Nas Piłka na portalu X.

Młodzieżówka we wrześniu rozegra dwa mecze w eliminacjach do Euro U-21. 5 września zagra z Macedonią Północną, a cztery dni później zmierzy się z Armenią.