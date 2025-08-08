Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Lawina komentarzy po powrocie Brzęczka. Eksperci mówią wprost
Jerzy Brzęczek wrócił do pracy po blisko trzyletniej przerwie. Były selekcjoner seniorskiej reprezentacji Polski będzie teraz odpowiadał za kadrę do lat 21, którą przejmuje po Adamie Majewskim. "Wzięło z zaskoczenia" - czytamy w komentarzach ekspertów na portalu X.
DLOWR
Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Wyborcza.pl

8 sierpnia br. doszło do prawdziwego zwrotu akcji. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Adam Majewski nie będzie już selekcjonerem reprezentacji Polski U-21. Jego następcą został Jerzy Brzęczek, co oznaczało dla niego powrót do pracy po trzech latach przerwy. - Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A - komentował Brzęczek. Jak to ocenili eksperci?

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"
Jerzy Brzęczek
Czytaj także:
Jerzy Brzęczek wraca do reprezentacji Polski! PZPN oficjalnie ogłasza

"To miało wiele sensu". Co za słowa po decyzji PZPN ws. Brzęczka

"Przedłużenie kontraktu z Majewskim przed Euro miało wiele sensu" - stwierdził Filip Macuda ze Sport.pl.

"Czy tym samym poznaliśmy przyszłego selekcjonera, gdy trzeba będzie ściąć Urbana? Nie wiem, ale się domyślam" - pisał Mateusz Rokuszewski z portalu meczyki.pl.

Bartosz Wieczorek z TVP Sport przypominał słowa ze strony PZPN-u z 11 czerwca br. po przedłużeniu kontraktu z Majewskim. "Przedłużenie kontraktu z trenerem Majewskim to efekt naszej długofalowej strategii dotyczącej reprezentacji młodzieżowych" - czytamy. "Nawet nie minęły dwa miesiące" - napisał dziennikarz.

"Wzięło z zaskoczenia" - komentuje Marcin Borzęcki z Eleven Sports.

DLOPO
Czytaj także:
Zwrot akcji ws. gwiazdora Lecha! Oto jego nowy klub. "Oferta życia"

"Czyli Jerzy Brzęczek na pole position, jeśli PZPN będzie chciał... zwolnić Jana Urbana" - zauważa Antoni Partum z Kanału Sportowego i Eleven Sports.

"Będzie walka w kisielu - Brzęczek vs asystent Magiera. PZPN przypadkiem rozdał za dużo stanowisk" - twierdzi Szymon Janczyk z portalu weszlo.com.

Zobacz też: Ujawnili kulisy konfliktu Barcelona - ter Stegen. Szczęsny w środku burzy

"Plot twist lepszy niż w The Office. Nie ma lepszego uniwersum od naszej piłki nożnej" - uważa Mateusz Ligęza z Radia ZET.

"Czyli PZPN przedłużył kontrakt z Adamem Majewskim w dniu rozpoczęcia mistrzostw Europy do lat 21. Po to, żeby niedługo po turnieju dokonać zmiany trenera. Niesamowite" - przekazał Dariusz Kosiński z "Przeglądu Sportowego Onet".

Brzęczek pozostawał bez pracy od października 2022 r., kiedy to został zwolniony z Wisły Kraków po spadku z Ekstraklasy. Brzęczek pracował w seniorskiej reprezentacji Polski w latach 2018-2021, a po wywalczeniu awansu na Euro 2020 stracił pracę.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe