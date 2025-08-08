Lawina komentarzy po powrocie Brzęczka. Eksperci mówią wprost

8 sierpnia br. doszło do prawdziwego zwrotu akcji. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Adam Majewski nie będzie już selekcjonerem reprezentacji Polski U-21. Jego następcą został Jerzy Brzęczek, co oznaczało dla niego powrót do pracy po trzech latach przerwy. - Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A - komentował Brzęczek. Jak to ocenili eksperci?

"To miało wiele sensu". Co za słowa po decyzji PZPN ws. Brzęczka

"Przedłużenie kontraktu z Majewskim przed Euro miało wiele sensu" - stwierdził Filip Macuda ze Sport.pl.

"Czy tym samym poznaliśmy przyszłego selekcjonera, gdy trzeba będzie ściąć Urbana? Nie wiem, ale się domyślam" - pisał Mateusz Rokuszewski z portalu meczyki.pl.

Bartosz Wieczorek z TVP Sport przypominał słowa ze strony PZPN-u z 11 czerwca br. po przedłużeniu kontraktu z Majewskim. "Przedłużenie kontraktu z trenerem Majewskim to efekt naszej długofalowej strategii dotyczącej reprezentacji młodzieżowych" - czytamy. "Nawet nie minęły dwa miesiące" - napisał dziennikarz.

"Wzięło z zaskoczenia" - komentuje Marcin Borzęcki z Eleven Sports.

"Czyli Jerzy Brzęczek na pole position, jeśli PZPN będzie chciał... zwolnić Jana Urbana" - zauważa Antoni Partum z Kanału Sportowego i Eleven Sports.

"Będzie walka w kisielu - Brzęczek vs asystent Magiera. PZPN przypadkiem rozdał za dużo stanowisk" - twierdzi Szymon Janczyk z portalu weszlo.com.

"Plot twist lepszy niż w The Office. Nie ma lepszego uniwersum od naszej piłki nożnej" - uważa Mateusz Ligęza z Radia ZET.

"Czyli PZPN przedłużył kontrakt z Adamem Majewskim w dniu rozpoczęcia mistrzostw Europy do lat 21. Po to, żeby niedługo po turnieju dokonać zmiany trenera. Niesamowite" - przekazał Dariusz Kosiński z "Przeglądu Sportowego Onet".

Brzęczek pozostawał bez pracy od października 2022 r., kiedy to został zwolniony z Wisły Kraków po spadku z Ekstraklasy. Brzęczek pracował w seniorskiej reprezentacji Polski w latach 2018-2021, a po wywalczeniu awansu na Euro 2020 stracił pracę.