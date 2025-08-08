Jerzy Brzęczek wraca do reprezentacji Polski! PZPN oficjalnie ogłasza

Za reprezentacją do lat 21 nieudane młodzieżowe mistrzostwa Europy. Nasza kadra nie była nawet bliska powalczenia o wyjście z grupy. Już w pierwszym meczu znacznie ograniczyli swoje szanse, przegrywając 1:2 z Gruzją, a potem zostali zdemolowani najpierw przez Portugalię (0:5) oraz Francję (1:4). Zakończyli tym samym Euro z zerowym dorobkiem punktowym i bilansem bramkowym 2:11.

Przed Euro przedłużyli, a teraz zwolnili

Mimo to wydawało się, że posada selekcjonera Adama Majewskiego nie jest zagrożona. Polski Związek Piłki Nożnej jeszcze przed turniejem podpisał z nim nową umowę, obowiązującą do 2027 roku. Wiele osób krytykowało podejmowanie takiej decyzji przed rozpoczęciem Euro, a fatalne wyniki na nim samym tylko spotęgowały krytykę. Mimo wszystko nie zanosiło się, by Cezary Kulesza miał zamiar cokolwiek zmienić. Pozory jednak często mylą.

W piątkowy poranek dziennikarz Mateusz Borek poinformował, że trener Majewski zostanie zwolniony, a zastąpi go nie kto inny, jak były selekcjoner seniorskiej kadry Jerzy Brzęczek! Nie minęło wiele czasu, a tę zmianę potwierdził sam PZPN, ogłaszając odejście Majewskiego i przyjście nowego trenera.

Sensacyjny powrót Jerzego Brzęczka!

- Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach - powiedział Brzęczek w oficjalnym komunikacie.

Dla Brzęczka to powrót do pracy w PZPN-ie po czterech latach, gdy w 2021 roku został zwolniony z seniorskiej kadry. W międzyczasie pracował jedynie w Wiśle Kraków od lutego do października 2022 roku, ale to nie skończyło się za dobrze (średnia 1,11 pkt na mecz i spadek z Ekstraklasy w sezonie 2021/22). Nowy selekcjoner zadebiutuje we wrześniu w eliminacjach do Euro 2027. Polacy zmierzą się najpierw u siebie z Macedonią Północną (5.09), a potem na wyjeździe z Armenią (9.09).