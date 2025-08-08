Powrót na stronę główną
Jerzy Brzęczek wraca do reprezentacji Polski! PZPN oficjalnie ogłasza
Gigantyczna zmiana w polskiej reprezentacji piłkarskiej do lat 21! Z posadą selekcjonera oficjalnie pożegnał się Adam Majewski, za którym nieudane młodzieżowe mistrzostwa Europy. Polski Związek Piłki Nożnej jednocześnie ogłosił, że na jego stanowisku zatrudniony został były selekcjoner seniorskiej kadry Jerzy Brzęczek!
Jerzy Brzęczek
Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

Za reprezentacją do lat 21 nieudane młodzieżowe mistrzostwa Europy. Nasza kadra nie była nawet bliska powalczenia o wyjście z grupy. Już w pierwszym meczu znacznie ograniczyli swoje szanse, przegrywając 1:2 z Gruzją, a potem zostali zdemolowani najpierw przez Portugalię (0:5) oraz Francję (1:4). Zakończyli tym samym Euro z zerowym dorobkiem punktowym i bilansem bramkowym 2:11. 

Przed Euro przedłużyli, a teraz zwolnili

Mimo to wydawało się, że posada selekcjonera Adama Majewskiego nie jest zagrożona. Polski Związek Piłki Nożnej jeszcze przed turniejem podpisał z nim nową umowę, obowiązującą do 2027 roku. Wiele osób krytykowało podejmowanie takiej decyzji przed rozpoczęciem Euro, a fatalne wyniki na nim samym tylko spotęgowały krytykę. Mimo wszystko nie zanosiło się, by Cezary Kulesza miał zamiar cokolwiek zmienić. Pozory jednak często mylą.

W piątkowy poranek dziennikarz Mateusz Borek poinformował, że trener Majewski zostanie zwolniony, a zastąpi go nie kto inny, jak były selekcjoner seniorskiej kadry Jerzy Brzęczek! Nie minęło wiele czasu, a tę zmianę potwierdził sam PZPN, ogłaszając odejście Majewskiego i przyjście nowego trenera.

Sensacyjny powrót Jerzego Brzęczka!

-  Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach - powiedział Brzęczek w oficjalnym komunikacie. 

Dla Brzęczka to powrót do pracy w PZPN-ie po czterech latach, gdy w 2021 roku został zwolniony z seniorskiej kadry. W międzyczasie pracował jedynie w Wiśle Kraków od lutego do października 2022 roku, ale to nie skończyło się za dobrze (średnia 1,11 pkt na mecz i spadek z Ekstraklasy w sezonie 2021/22). Nowy selekcjoner zadebiutuje we wrześniu w eliminacjach do Euro 2027. Polacy zmierzą się najpierw u siebie z Macedonią Północną (5.09), a potem na wyjeździe z Armenią (9.09). 

