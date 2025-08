Kto będzie numerem jeden w bramce? - m.in. takie pytanie zadawali sobie kibice i eksperci po tym, jak nowym trenerem został Jan Urban. Nowy selekcjoner nie chciał zdradzić, kto jest jego faworytem. Przyznawał tylko, że na tej pozycji reprezentacja Polski ma wielu dobrych zawodników. Według informacji "Przeglądu Sportowego" do kadry ma wrócić Kamil Grabara, niepowoływany przez poprzedniego selekcjonera - Michała Probierza.

Jan Urban podjął decyzję ws. Wojciecha Szczęsnego

Niektórzy kibice i eksperci zastanawiali się, czy może do kadry nie powinien wrócić Wojciech Szczęsny, mający za sobą bardzo dobry sezon w FC Barcelonie. Teraz głos w tej sprawie zabrał Jan Urban.

"Nie przeszło panu przez myśl, żeby namówić na powrót do kadry bramkarza Barcelony Wojciecha Szczęsnego?" - został spytany Jan Urban w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

- Nie. Wydaje mi się, że decyzja Wojtka o rozstaniu z drużyną narodową została dobrze przemyślana i uzasadniona. On w tej kadrze już zrobił, co miał zrobić, czuje się spełniony. O miejsce po nim walczy kilku wysokiej klasy bramkarzy, którzy nie mają kłopotów z pozycją numer 1 w swoich klubach. Różnie jest z kandydatami do kadry na poszczególnych pozycjach, gdzieś konkurencja jest większa, a gdzieś mniejsza, ale akurat na brak dobrych bramkarzy nie narzekamy, więc nie widzę potrzeby, żeby namawiać Wojtka do zmiany decyzji - powiedział Jan Urban.

Wojciech Szczęsny po raz ostatni w reprezentacji Polski zagrał 21 czerwca ubiegłego roku na mistrzostwach Europy. Wtedy Polacy przegrali z Austrią 1:3.

W sumie Szczęsny w koszulce z orzełkiem na piersi wystąpił 84 razy, wpuścił 83 gole, a 34 razy zachował czyste konto.