Duda odznaczył Kuleszę. Boniek nie wytrzymał

Portal Weszło napisał w poniedziałek, że prezydent Andrzej Duda odznaczył orderami prezesa PZPN Cezarego Kuleszę i świeżo upieczonego wiceprezesa Dariusza Mioduskiego. Oprócz tego wyróżnienie zostali Marcin Animucki, wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego, Wojciech Cygan, który do niedawna pełnił tę funkcję oraz Karol Klimczak, prezes Lecha Poznań. "Taka decyzja nie spodobała się kibicom, którzy na portalu X dali upust swojemu niezadowoleniu. Pod wpisem Wojciecha Górskiego - dziennikarza, będącego autorem tekstu - nie gryźli się w język. Niektóre komentarze nie nadają się do cytowania" - pisał Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Andrzej Duda odznaczył Cezarego Kuleszę. Zbigniew Boniek nie wytrzymał

Wyróżnienia przyznane przez Andrzeja Dudę skomentował Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Mamy prezesa, wiceprezesa z odznaczeniami państwowymi. Teraz po tych odznaczeniach co zostało? Tylko Orzeł Biały. Muszę zobaczyć, jakie ja mam odznaczenie, bo kiedyś jakieś dostałem. Jak ktoś dostał, to na to sobie zasłużył i koniec. Mam jedną zaletę - w życiu nie byłem o nic i o nikogo zazdrosny, bo zawsze się cieszyłem tym, co ja mam. Jak ktoś teraz wejdzie do Ligi Mistrzów, to będzie Orzeł Biały od razu na 100 procent. Ja jednak gratuluje naprawdę szczerze, a inni i tak dorobią sobie do tego swoją rzeczywistość - powiedział Boniek.

Po chwili był temat, że za chwilę kończy się prezydentura Andrzeja Dudy. W środę urząd obejmie zaprzysiężony Karol Nawrocki.

Zobacz także: Ale im nastrzelał! Niesamowity wyczyn Lewandowskiego

- Na koniec trzeba było dyplomów porozdawać no i koniec - dodał z szerokim uśmiechem Boniek.

Pełną listę wyróżnionych można zobaczyć tutaj.

Cały odcinek Kanału Futbol za to obejrzeć tutaj.